EEUU también imputa a Maduro y su esposa por delitos de torturas y represión

La Fiscalía de Estados Unidos ha imputado este jueves al narcoterrorista Nicolás Maduro y a su mujer, Cilia Flores, por delitos de tortura contra personas detenidas, tanto ciudadanos venezolanos como estadounidenses, en el contexto de un «sistema de represión que recurría a la violencia contra la oposición política, la detención arbitraria y la tortura de personas detenidas».

En el escrito de la acusación, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala a Maduro y a su esposa por estar al frente de una «estructura de poder violenta» empleada «para consolidarse en el poder»; además, también se les imputa por recurrir a torturas.

Dentro de la acusación se especificaban algunas de las prácticas de tortura, como las descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos, celdas de castigo y torturas psicológicas, como amenazar con hacer daño o incluso matar a los familiares de las víctimas, incluidos sus hijos, actos que demuestran la frialdad de un régimen que duró cerca de 13 años.

El narcoterrorista y su mujer promovieron y facilitaron, según la Fiscalía, estos sistemas para acumular de forma ilegal «enormes riquezas y poder, recompensando a sus aliados con fondos obtenidos ilegalmente y aterrorizando a sus supuestos opositores mediante persecución y violencia».

Uno de los casos de ciudadanos estadounidenses descritos en la nueva acusación, conocido como «víctima 7», recoge que fue víctima de torturas por haber sido acusado falsamente por «haber participado en una conspiración para asesinar a Maduro».

La Fiscalía estadounidense ha señalado que la estructura política en la que se cimentaba el régimen de Maduro estaba basada en el control sobre las fuerzas militares, el poder judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Venezuela, e igualmente también ha apuntado a las «alianzas con grupos delictivos organizados, incluso organizaciones terroristas y grupos de bandas patrocinadas por el Estado».

La acusación ha señalado que Maduro pudo desarrollar este sistema gracias a varios altos cargos que ordenaban «asesinatos» o métodos de tortura con el pleno conocimiento del narcoterrorista venezolano, liderando una «agencia responsable de torturar a decenas de víctimas», al tiempo por el que también se le señala por «aprobar personalmente» el arresto ilegal y la tortura de personas específicas.

Estos cargos se suman a los que ya tenía por formar parte de una supuesta trama de narcotráfico mediante la cual introducía droga en Estados Unidos. Maduro, por su lado, se ha declarado inocente de los cargos imputados y ha denunciado que su detención es ilegal.

Cilia Flores pide quedar en libertad bajo fianza

El juez Alvin Hellerstein, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, este jueves ha rechazado la petición que hizo la mujer de Maduro de quedar en libertad bajo fianza y esperar en arresto domiciliario el juicio que le espera en Estados Unidos.

Flores ha argumentado que su salud ha agravado notablemente durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas, entorno que considera su equipo «contraproducente» para cualquier recuperación médica.

La mujer de Maduro ha alegado que sufre taquicardia ventricular, episodios de intensa opresión torácica, una pérdida de más de diez kilos de peso y de dos piezas dentales, además de no haber recibido tratamiento inyectable periódico, el cual controlaba un prolapso de la válvula mitral.

Pese a haber manifestado su malestar y haber pedido esperar en arresto domiciliario al juicio, el juez claramente se lo ha denegado, por lo que permanecerá recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, prisión en la que ingresaron tanto ella como su marido el 3 de enero de 2026.

Los vínculos del narcoterrorista con Zapatero

No es un secreto que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantenía un vínculo muy cercano con Maduro. Su relación se remonta a los años 2015-2016, después de dejar la Presidencia del Gobierno.

Zapatero argumenta que mantenían una relación de intermediador entre Maduro y su oposición, todo con el objetivo de facilitar el diálogo…

Pero la realidad va mucho más allá. El ex presidente fue imputado por el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional por presunto tráfico de influencias y falsedad documental, vinculándolo como el líder de una supuesta trama relacionada con comisiones, el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en el que se llevaron 53 millones de euros, y petróleo o recursos venezolanos. Zapatero siempre ha negado las acusaciones y sostiene que su actividad ha respetado siempre la legalidad, tan legal como las joyas.