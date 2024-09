La Policía ha detenido a un hombre por su «participación directa en la planificación y logística del atentado» al ex político Alejo Vidal-Quadras. El detenido se trata del hermano del autor material del ataque y ha sido arrestado en Francia este lunes gracias a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por la Audiencia Nacional, según ha informado la Policía Nacional a través de sus redes sociales. Ésta es la séptima detención que se realiza en el marco de la investigación por el atentado al fundador de Vox y ex presidente del Partido Popular de Cataluña. La Policía aún no ha informado sobre su vinculación exacta en el ataque.

El nuevo detenido, de nacionalidad tunecina, es el hermano de Mehrez Ayari, francés de origen tunecino de 37 años, arrestado por ser el presunto autor material del ataque el pasado 19 de junio en Países Bajos. Alejo Vidal-Quadras, también ex vicepresidente del Parlamento Europeo, fue disparado en calle Núñez de Balboa, en pleno centro del madrileño barrio de Salamanca, el pasado 9 de noviembre de 2023. Ayari, presuntamente, bajó de la parte trasera de una moto y disparó al ex político. Vidal-Quadras fue hospitalizado de urgencias después de que la bala le atravesara el cráneo y pudo ser estabilizado.

La Policía planteó casi desde el inicio de la investigación la posibilidad de que el atentado estuviera relacionado con la vinculación de Vidal-Quadras con disidentes del Gobierno de Irán. El régimen de los Ayatolás incluyó al político en una lista negra en 2022 en la que sancionaba a 12 personas y 8 entidades europeas por «debido a sus acciones deliberadas de apoyo al terrorismo y grupos terroristas, la promoción e incitación al terrorismo, y propagación de la violencia y el odio, lo que ha causado disturbios, violencia, actos terroristas y violaciones de los derechos humanos contra la nación iraní».

Las primeras detenciones relacionadas con el atentado a Vidal-Quadras tuvieron lugar en Andalucía, en Lanjarón (Granada) y en Fuengirola (Málaga), días después del ataque. Tres personas fueron arrestadas tras reconstruir el bastidor de la moto en la que huyeron los dos individuos que ejecutaron el intento de asesinato. Uno de los arrestados en Lanjarón es un hombre de nacionalidad española, seguidor del régimen iraní, que la Policía ha situado Madrid los días previos al atentado contra Vidal-Quadras. Fue el responsable de seguir los pasos del político e informar de sus movimientos.

Greg Oliver Higuera Marcano, de nacionalidad venezolana, fue el cuarto detenido, en Colombia en enero. Una mujer fue arrestada en Países Bajos, el 30 de abril, por su relación en la financiación y preparación con el ataque. Fue la quinta detención por el atentado.