Este pasado sábado, unas 300 mujeres cubiertas de pies a cabeza con túnicas negras y con velos que solo dejaban al descubierto sus ojos, ondearon la bandera blanca con inscripciones negras de los islamistas y escucharon a varias portavoces que defendían el nuevo régimen ante centenares de afganas cubiertas con un velo negro integral reunidas en la Universidad de Educación de Kabul. Son imágenes que simbolizan el oscuro futuro que les espera a las mujeres afganas mientras aquí en España la ministra de Igualdad, Irene Montero, se atreve a compararlas con las españolas.

La política que el movimiento islamista, que se hizo con el poder en Afganistán a mediados de agosto, reservará a las mujeres suscita inquietud dentro y fuera del país. Durante los años que estuvieron en el poder (1996-2001) los talibanes pisotearon los derechos de las afganas y coartaron sus libertades más simples, como estudiar, trabajar o salir a la calle solas.

«Estamos en contra de esas mujeres que protestan en las calles pretendiendo representar a las mujeres afganas», dijo una de las participantes. ¿La libertad es igual a querer al antiguo gobierno? No. Eso no es libertad», agregó. «El gobierno saliente abusaba de las mujeres, las contrataba solo por su belleza», critica.

Entre el público, varias mujeres vestían de nuevo el burka, un velo integral que tiene una rejilla a la altura de los ojos y cuyo uso era obligatorio durante el primer gobierno de los talibanes. Otras muchas llevaban incluso guantes negros para no mostrar un centímetro de piel.

La sharia, la ley islámica, fue aplicada de manera muy rigurosa entre 1996 y 2001. En esta ocasión, los talibanes han prometido que los derechos de las mujeres serán respetados y podrán estudiar en la universidad, siempre y cuando lleven una ‘abaya’ o túnica negra larga que cubre todo el cuerpo, y un velo, y explicaron que las clases no serán mixtas o los estudiantes estarán separados por una cortina. Sólo los medios complacientes con la izquierda se creen que los talibanes vayan a relajar su control sobre las mujeres.

#TalibanTakeover | Afghan women in large groups, covered by layers of black veils marched in support of the Taliban as they celebrated the group’s victory.

Details here 👇#AfghanWomen #Afghanistan pic.twitter.com/vygeig2co7

