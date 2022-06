Los chistes sobre el ‘macho alfa’ Putin sobrevuelan la cumbre del G7 en Alemania

Los líderes del grupo de los siete países más industrializados del mundo, el G7, se han reunido este domingo en Alemania, para abordar la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas. La reunión ha deparado desde anécdotas a bromas que se han convertido en chistes dirigidos al presidente de Rusia y ‘macho alfa’, Vladímir Putin . En un momento distendido, el primer ministro británico, Boris Johnson, y su homólogo canadiense, Justin Trudeau, han hecho un chiste sobre la fotografía del presidente ruso a caballo y sin camisa.

Johnson ha preguntado a los demás líderes del G7 sentados a la mesa si debería dejarse la camisa puesta. «Todos tenemos que demostrar que somos más duros que Putin», ha apuntado.

En respuesta, Trudeau ha afirmado que será necesario «montar a caballo a pecho descubierto», en referencia a la fotografía propagandística difundida por el Kremlin en la que el presidente ruso, Vladímir Putin, montaba a caballo a pecho descubierto y bajo las duras temperaturas rusas.

La de este domingo es la primera de las tres jornadas de la cumbre del G7 que se celebra en Elmau, en los Alpes alemanes, una reunión que precede a la cumbre de la OTAN prevista para el miércoles y el jueves en Madrid.

Just listen to this clowns what they speak during G7 not summit but CIRCUS… pic.twitter.com/80vxtDriPE

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) June 26, 2022