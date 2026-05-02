Casi la mitad de los cubanos bajo el yugo del castrismo han desafiado al régimen y se han negado a firmar su apoyo a la dictadura cubana en un manifiesto contra EEUU. Tras décadas de secuestro por la dictadura comunista de los Castro, Cuba se enfrenta en la actualidad, en 2026, a una crisis alimentaria crítica, agravada por una severa escasez de combustible, apagones prolongados y una caída en la producción agrícola nacional. Cerca del 89% de los hogares vive en pobreza extrema y el 79% de los ancianos no pueden realizar tres comidas diarias. La situación se debe a la dependencia de importaciones (80%), falta de divisas y problemas estructurales.

La dictadura cubana ha echado la culpa de la escasez y apagones a las restricciones de Estados Unidos. En cambio, en las últimas semanas, la disidencia cubana dentro de la isla ha alzado la voz contra la dictadura cubana y negado que la escasez se deba a Washington, así como la falta de libertades que se viven desde hace décadas en la isla. Este año, la tiranía cubana ha dejado morir a un preso político cubano, Luis Miguel Oña Jiménez. Fue detenido el 12 de julio de 2021, a los 23 años, tras participar en las manifestaciones populares conocidas como 11J en La Habana, las más grandes contra el gobierno desde el «Maleconazo» de 1994. Estas protestas se desencadenaron por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19, la escasez de alimentos y medicinas y las restricciones a la libertad de expresión y de reunión en Cuba. Por su participación, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de sedición.

Ya el pasado marzo, la disidente cubana Yoani Sánchez afeó otra campaña orquestada por la dictadura cubana contra Estados Unidos. Entonces, criticó a Pablo Iglesias y los pijo-progres su viaje de ayuda humanitaria a Cuba, organizado por Miguel Díaz-Canel, al frente de la dictadura de la isla. Entonces, le explicó al ex fundador de Podemos Pablo Iglesias, que se había alojado en un hotel de lujo: «Nosotros no somos un parque temático, a hacer turismo ideológico a otra parte, aquí estamos sufriendo», escribió una de las disidentes más destacadas de la isla, Yoani Sánchez.

La economía cubana depende del petróleo extranjero, ya que históricamente la mayor parte se ha importado de la narcodictadura de Venezuela y México. El apoyo de la narcodictadura venezolana ha cambiado después de la captura por parte de Estados Unidos del narcodictador Nicolás Maduro.

Así las cosas, la dictadura cubana ha intentado orquestar una campaña de gestos contra Estados Unidos, al que la tiranía cubana hace responsable de la escasez y miseria que se vive actualmente en la isla. Todavía así, la dictadura cubana ha arrancado más de 6 millones de firmas a cubanos contra el llamado «bloqueo» por los castristas que ejerce Washington contra Cuba. En cambio, la mitad de los cubanos que viven en la isla se han negado a firmar este manifiesto.

Durante el acto propagandista de la dictadura cubana en el que se presentaron las firmas de seis millones de cubanos, se hizo entrega simbólica de dos libros con las rúbricas del pueblo de Cuba al general de Ejército y sanguinario hermano de Fidel Castro, Raúl Castro Ruz, y al presidente del Gobierno de la dictadura cubana, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido. Unos 6.230.973 cubanos mayores de 16 años respaldaron el movimiento Mi firma por la Patria, impulsado por la sociedad civil, según el periódico oficial Granma de la dictadura de Cuba, para «dejar claro que Cuba está contra el bloqueo, el cerco energético y la guerra, reafirmando como derecho y deber irrenunciable la defensa de la soberanía nacional».

La recogida de firmas comenzó el pasado 19 de abril de 2026, coincidiendo con el aniversario 65 de Bahía de Cochinos, y se extendió hasta horas antes del acto del Día Internacional de los Trabajadores.

El sanguinario Raúl Castro reapareció así el viernes marchando frente a la embajada de EEUU en La Habana justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio a conocer medidas que permitirían a Washington sancionar a prácticamente cualquier ciudadano o entidad no estadounidense que realizase negocios en la isla. No se han determinado los objetivos específicos, la orden indica que se centrará en la defensa, la minería, las finanzas y la seguridad.

El acto propagandístico en la isla llega después de que Donald Trump se ha pronunciado en diferentes ocasiones con hacerse con la isla del Caribe. La última vez fue el pasado viernes, cuando aprovechó un evento entre amigos en Florida: «Estaremos tomando Cuba casi de inmediato, Cuba es lo próximo».

Donald Trump ha destacado que estaría dispuesto a llevar al emblemático portaaviones, el USS Abraham Lincoln, a 100 metros de la costa cubana.