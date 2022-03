Amelia es la niña ucraniana que nos encogió a todos el corazón cuando cantó el tema Let it go de Frozen desde un búnker de Kiev. Su interpretación no sólo fue escuchada y vista por millones de personas en todo el mundo, sino que, además, el equipo de Frozen respondió a la niña: «Os vemos, estamos realmente con vosotros». Ahora, Amelia Anisovych se ha hecho viral de nuevo al participar en el concierto benéfico Juntos por Ucrania en Polonia e interpretar el himno de su país.

Amelia es, desde pasado 9 de marzo, una niña refugiada en Polonia. Allí huyó hace tres semanas con su abuela y sus hermanos tras la invasión rusa de su país. Su madre, Lilia y su padre, Roman, se han quedado en Kiev. Dos semanas después de que su vídeo se hiciera viral, Amelia se ha subido a un escenario para interpretar el himno nacional de Ucrania en un concierto benéfico.

Los asistentes al mismo encendieron las luces de sus teléfonos móviles en una muestra de solidaridad con la niña ucraniana mientras cantaba el himno de su país, La gloria y la libertad de Ucrania aún no han muerto. Y le dieron una ovación de honor.

Amelia Anisovych había dicho previamente en el programa BBC Breakfast que quería agradecer a todos los que “disfrutaron de mi canto”, según el Daily Mail. “Practico canto todos los días por la mañana, tarde y noche… siempre ha sido mi sueño cantar”, añadió la pequeña.

Así respondió a Amelia una intérprete de Frozen: «Te vemos y realmente, estamos contigo».