La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha sido una de las protagonistas de la Gala Met 2021. La congresista norteamericana asistió al elitista evento, que se celebró en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, enfundada en un vestido con el que lanzó una proclama: «Tax the rich» («Gravar a los ricos» en castellano). La Gala Met es uno de los eventos más exclusivos del mundo y se considera en sí misma una oda la riqueza y la opulencia. Su anfitriona no es otra que la poderosa Anna Wintour y es ella quien elige a cada uno de los invitados personalmente. Pero no basta con que ella pose su mirada, por encima de sus eternas gafas de sol, sobre alguien: los invitados tienen que pagar un mínimo de 35.000 dólares por cabeza para asistir, 200.000 dólares en el caso de mesas enteras.

¡Pe Erre en la casa! 🇵🇷 Representando con una flor de maga. Gracias a @BrotherVellies por diseñar este vestido con «Tax the Rich». Los ricos deben pagar impuestas de manera justa. https://t.co/pl66D46tf8 — @AOCenEspañol (@aocenespanol) September 14, 2021

La socialista Ocasio-Cortez, conocida por su activismo político sobre la discriminación racial o los derechos de la mujer, ha sido el blanco de todas las críticas por asistir al elitista evento exigiendo que se grave a los ricos. Viendo lo que cuesta la entrada, y lo difícil que es lograr una invitación, no sería una locura afirmar que ninguno de los asistentes a la Gala Met forma parte de la clase media. Muchísimo menos de la clase obrera. Está claro que la exigencia de Ocasio-Cortez no sentaría del todo bien entre las grandes fortunas reunidas por Anna Wintour para llenar las arcas del Instituto del Traje del que es presidenta, puesto que el evento es benéfico en favor de la mencionada institución.

A sus 31 años, Alexandria Ocasio-Cortez se define como socialista demócrata y fue invitada a la Gala Met dentro del ámbito político, como funcionaria electa de Nueva York. Ella misma se parapetó tras su cargo para justificar su asistencia al elitista evento y hacer frente a las críticas: «Es parte de nuestras responsabilidades supervisar y apoyar a las instituciones culturales de la ciudad».

Entre las críticas vertidas contra Ocasio-Cortez, sobre todo en redes sociales, se encuentran la que le acusan de «hipócrita» por pretender defender la igualdad económica mientras se codea con la élite entre la élite.

Una mujer arrestada en una manifestación a favor de «desfinanciar a la Policía» que se celebró cerca de la Gala Met 2021. Foto: AFP

Andray Domise, escritor y socio de la red de noticias sobre la población negra ‘Rezistans Nwa’, cargó muy duramente contra Alexandria Ocasio-Cortez por asistir a la Gala Met, que se celebró a escasos metros de donde la policía de Nueva York estaba arrestando a manifestantes que exigían «desfinanciar a la policía», una causa de la propia Ocasio-Cortez ha apoyado en reiteradas ocasiones. «La Policía está arrugando la cabeza de la gente fuera mientras usted y sus amigos mordisqueaban tartas de sandía con soja yuzu ahumada en galletas panipuri», le dijo Domise a Ocasio-Cortez en un duro mensaje publicado en redes sociales. Pero este lunes, la congresista nacida en el barrio neoyorquino de El Bronx decidió no apoyar esa protesta porque tenía una cita con el protagonismo, los focos y la flor y nata de la élite artística y de la moda.