🇫🇷 22/10 14h Les vérifications sont terminées, le public pourra bientôt entrer à nouveau dans le château.

🌍 10/22 2 p.m. Checks are done, visitors will be able to re-enter the Palace soon. pic.twitter.com/fqDbjZvy8T

— Château de Versailles (@CVersailles) October 22, 2023