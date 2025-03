El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes, durante una sesión conjunta en el Congreso estadounidense (Washington DC), un triunfal discurso de más de una hora y media debido a sus dos meses de mandato. Trump se expresó frente a los legisladores republicanos y demócratas y, además, Elon Musk, el encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, estuvo presente junto a Melania Trump y cuatro jueces del Tribunal Supremo.

Durante su intervención, Trump ha dejado una serie de frases que han generado un gran impacto, algunas de estas declaraciones son:

Durante el discurso, el magnate celebró que «Estados Unidos ya no es woke» y ha prometido acabar con el «nuevo fraude verde». «Nuestro sueño es imparable. Nuestro espíritu ha vuelto. Nuestro orgullo ha vuelto. Nuestra confianza ha vuelto. Y el sueño americano está resurgiendo, más grande y mejor que nunca», señaló.

Trump también fue interrumpido varias veces por los legisladores demócratas. En cambio, los republicanos llegaron a tapar sus protestas con múltiples aplausos y gritos de «¡USA, USA, USA!». Además, el portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tuvo que llamar la atención a los legisladores en diferentes ocasiones. Incluso, tuvo que ordenar que expulsasen al legislador demócrata de Texas, Al Green. «Pido decoro», solicitó Johnson después.

Durante su intervención, Trump ha hablado sobre la visión que tiene para Estados Unidos para los próximos cuatro años, al mismo tiempo que ha aprovechado para mencionar los logros que ha conseguido su Gobierno en el poco tiempo que lleva en el Despacho Oval, en la que ya es su segunda legislatura. De igual manera, Trump abordó las cuestiones clave de su campaña, como la economía, aranceles, frontera o inmigración.

Esta ha sido la intervención más larga pronunciada en el Congreso estadounidense de la historia, durando una hora y 39 minutos. El segundo discurso más largo lo protagonizó el ex presidente Bill Clinton en el año 2000, ya que este alargó durante 89 minutos, diez menos que la intervención de Trump. El anterior discurso más largo de Trump ante el Congreso se prolongó durante una hora y 22 minutos en 2019.

Best line of Trump’s speech tonight is right here. Well done. pic.twitter.com/mvxgf0YHEl

— MAZE (@mazemoore) March 5, 2025