Los trucos para limpiar un espejo opaco

El objetivo de tener un espejo en casa es vernos reflejados en él, ya sea para saber qué tal nos queda una prenda como para seguir un tutorial de maquillaje. Pero si es algo antiguo o de mala calidad, puede que pierda nitidez. Siempre que así sea, conocer algunas de las maneras de limpiar un espejo opaco te será de gran ayuda.

Recuerda que lo más recomendable es darle un mantenimiento regular, pasando por la superficie un trapo limpio de microfibra, previamente empapado en vinagre, con el fin de quitar toda la suciedad acumulada pero no pegada.

¿Cómo quitar la suciedad y limpiar un espejo opaco?

Pero si esa mugre se mantiene allí aunque apliques vinagre, hay otros métodos que pueden servirte.

Alcohol isopropílico

Tienes que verter un poco de este tipo de alcohol concreto en un plato y mojar en él unas almohadillas de algodón. Es importante destacar que los materiales sugeridos son la microfibra y el algodón ya que otros que son útiles generalmente, como las toallas de papel, tienden a dejar pelusa en el espejo y ensucian más que limpian.

Aclarado esto, frota las almohadillas con alcohol isopropílico sobre las áreas opacas, imprimiendo algo de fuerza. Presionando lograrás que esos restos de diferentes sustancias desaparezcan lentamente y vuelva a estar nítido y limpio.

Como el alcohol isopropílico se seca rápidamente, puede que tengas que hacer varias pasadas.

Crema de afeitar

Producto habitual en la mayoría de las casas, solamente tienes que colocar la crema de afeitar en microfibra. Alcanzará con una gota del tamaño de una moneda en medio del trapo, y luego ponte a repasar el espejo.

Eso sí, si tienes crema de afeitar en gel y no en espuma este truco no dará tan buenos resultados. Asimismo, es importante que limpies bien la crema con otro trapo de microfibra limpio.

¿Y cómo evitar que se ponga opaco?

Si no tienes este problema del espejo con suciedad o acabas de resolverlo con estas alternativas, seguro que querrás saber cómo evitar que se ponga opaco por la exposición constante a agua, dentífrico, etc.

Cuando el vinagre no lo impida, lo mejor es optar por algún limpiador comercial pero debe ser específico para este tipo de superficies. Los limpiadores multiuso no se aconsejan porque pueden rayar su superficie, que es sensible.

Tampoco rocíes líquidos directamente sobre él porque el líquido se va hacia el marco, que puede acabar cediendo. Es preferible esparcirlo sobre el trapo de microfibra para controlar mejor las cantidades del artículo limpiador.