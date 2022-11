¿Maquillaje o cirugía? Lara Álvarez acapara miradas con un nuevo detalle estético

A Lara Álvarez para estar yéndole viento en popa en todos los aspectos. Y es que, además de ser considerada uno de los rostros más visibles de Telecinco a raíz de su continua participación en Supervivientes y posteriormente en Pesadilla en el paraíso, la de Gijón ha tenido oportunidad de crecer en otros ámbitos como el empresarial, habiendo sacado a la luz su nueva fragancia para Equivalenza, bautizada ya como Sensual Soul.

Como no podía ser de otra manera, ha sido la propia periodista quien no ha querido desaprovechar la oportunidad de anunciar a bombo y platillo este lanzamiento a través de una presentación que no ha pasado desapercibida. Ataviada con un minivestido asimétrico en color negro y que resaltaba a la perfección su figura, Lara ha conseguido acaparar las miradas de todos los allí presentes haciendo gala de su buen gusto estilístico al combinar esta prenda con un moño estilo bailarina con raya a un lado con el que dejaba ver su rostro y un detalle que hasta ahora todos habían pasado por alto. Y es que, mientras Álvarez posaba con su mejor sonrisa en el photocall propio de la cita, una pequeña minucia la delataba. Esta no es otra que el ligero aumento del tamaño de sus labios, el cual puede estar propiciado tanto por un efecto óptico del make up, como por un retoque estético como podría ser la inyección de ácido hialurónico.

Por el momento, la presentadora no ha hecho referencia ni en esta presentación ni a través de sus redes sociales a ninguna visita a una clínica estética para llevar a cabo alguna modificación en su físico, así que todo apunta a que simplemente se trata de un intento, por parte de su maquillador o maquilladora, de resaltar esta parte en el cuerpo de la comunicadora haciendo que se vea con mucho más volumen que de manera normal. Para conseguirlo, probablemente lo único que haya hecho la experta en make up haya sido hacer uso de un perfilador un poco más oscuro que la barra de labios, para así crear una sensación de mayor grosor a la que ha puesto el broche de oro con un gloss cargado de brillo que resaltaba incluso por encima de unos ojos perfectamente marcados gracias a la sombra marrón y el delineado negro.

No obstante, cada vez son más los bálsamos labiales que han salido a la luz en el mercado para crear un efecto temporal de máxima dimensión en los labios sin tener que pasar por un centro estético y sin tener que desembolsar mucho dinero para lograrlo. Por otro lado, hay quienes prefieren optar por técnicas más peligrosas como la de introducir los labios en una botella o vaso para hacer así algo muy parecido al efecto ventosa y que esta parte del cuerpo parezca más pronunciada, algo que ya hizo Kylie Jenner y que no está recomendado en absoluto.