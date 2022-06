Al igual que adaptamos la ropa de verano e invierno, lo mismo ocurre con los maquillajes, ya que en la temporada estival nos podemos permitir apostar por tonos algo más arriesgados. La marca de cosméticos W7 ha diseñado una paleta de sombras de ojos que se convertirá en tu verdadero must have y, lo mejor de todo es que tan solo cuesta ¡2,99 euros! Se llama Sweet Pressed Pigment Palettes y se puede encontrar tanto en la tienda física de Primor como en su tienda online.

Disfruta este verano de los tonos más dulces y los acabados más coquetos. “Esta paleta cuentan con 9 tonos que se derriten en una variedad de marrones, dorados y desnudos suaves y sensuales en acabados mates, brillantes y jaspeados”, explican desde la firma. Al ser una mezcla de marrones son los tonos ideales para poder combinar con cualquier look aportando ese toque de glamour.

Tampoco faltan los brillos, para iluminar las zonas del rostro que más lo necesiten. La mezcla de los colores tierra y los dorados son la fusión perfecta para este verano.

Al tener un tamaño reducido es ideal para guardar en el bolso o llevar de viaje. Además, la calidad del producto hace que esta paleta de sombras de ojo dure más de lo que nunca hubieses imaginado. Eso sí, si quieres hacerte con una de ellas date prisa porque no siempre están disponibles, ya que es uno de los productos estrella de la marca.

Otros tonos veraniegos

Para aquellas que quieran lucir otro tipo de make up, más llamativo, W7 también tiene la solución. Se trata de Whatever! Paleta de sombras que tiene un precio de 5,95 euros.

W7 Whateaver Pressed Pigment Palette es una de las paletas más esperadas y ya está disponible en Primor. Si lo que buscas es una explosión de color para tus looks más atrevisdos esta es tu paleta. “La paleta Whatever! de W7 cuenta con 14 tonos de sombras tanto mate como metálicas y con shimmer, con una pigmentación excelente. Esta paleta te recordará muchísimo a una paleta de alta gama (¡y de precio 10 veces más alto!), consiguiendo prácticamente los mismos resultados en tus ojos. Además de colorido a tope, la paleta Whatever de W7 trae un tono blanco y un melocotón para construir la zona alta del look, cercana a la ceja, un marrón para la cuenca y varios mates de transición”, explican desde la marca de cosméticos.

Ver esta publicación en Instagram ="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Una publicación compartida de W7makeupES (@w7makeupes)

De cualquiera de las maneras, W7 tiene a nuestra disposición un sinfin de paletas para todos los gustos, desde tonos más vibrantes a otros más básicos que tampoco pueden faltar en nuestro neceser.