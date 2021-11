¡Cuántas veces has pensado lo imposible que es limpiar la alfombra! Los pelos se acumulan, los papeles y por mucho que le pases la aspiradora, está sucia y no luce nada. Por suerte, el truco definitivo para limpiar tus alfombras lo tiene Ikea, que no solo nos ofrece miles de objetos para la casa, también nos da consejos.

Así hay diversas opciones, pues se puede hacer con agua y jabón, con aspiradora pero siguiendo unos requerimientos, o bien con limpiadores de tapicerías. Además, Ikea distingue entre los diversos tipos de alfombras, porque no todas las telas son iguales.

Cómo limpiamos la alfombra con el aspirador

Apunta el truco definitivo para limpiar tus alfombras, porque según Ikea, debes aspirar y rotar la alfombra con regularidad; luego cuando aspires la alfombra con este aparato, entonces debes usar el accesorio estándar para suelos (pues no todo el mundo lo usa bien) pero no el cepillo rotatorio.

Pasa agua y jabón

Posteriormente, debes pasar agua y jabón frotando de una forma cuidadosa y trabajosa para acabar con las manchas secas. Ikea recomienda no frotar sobre las manchas húmedas hay que absorberlas con papel de la cocina y limpiar con agua y jabón como solemos hacer normalmente.

Tintorería

Tras todo ello, y según el material, otra opción es llevar la alfombra a la tintorería porque son especialistas y es el lugar donde las manchas se van realmente.

Según el tipo de material

Alfombras de lana

Ikea recomienda aspirar este tipo de alfombras a menudo, al menos una vez a la semana, y siempre con el accesorio estándar de suelo, el mismo que para el resto de la casa, no el rotatorio.

Alfombras sintéticas

Es importante seguir una serie de pasos. Pues es importante que este material se aspire a menudo, que no se ponga en la lavadora, ni tampoco limpiar con lejía.

De fibras naturales

Cuando son nuevas, basta con aspirar y sacudirlas. Luego hay que pasar el paño con agua y jabón, como hemos mencionado anteriormente.

Alfombra de algodón

En este caso, Ikea recomienda lavarla a máquina a 40°C como máximo. Pero no se debe usar lejía. Hay que aspirar y rotar la alfombra.

Consejos