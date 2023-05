El truco definitivo: cómo ponerte las medias sin hacer carreras

Nos ha pasado veces. Tanto cuando nos las ponemos y también al cabo de unas horas. Las medias se rompen y vamos con agujeros y carreras a todos lados. Ahora tenemos el truco definitivo para ponerte las medias sin hacer carreras.

Es bastante normal, porque vamos rápido por la mañana o al vestirnos, y al subirlas, se nos rompen, especialmente si son de calidad dudosa.

Cómo ponerte las medias sin hacer carreras

Pero hay trucos, y no es ir a por otra media al momento. el problema es que te las has puesto casi siempre mal.

Una usuaria de TikTok, Hannah Zoë, ha explicado en su perfil un truquillo para que las medias no se rompan al momento. porque es una pena y una pérdida de tiempo y encima nos enfadamos con algo de razón.

Hannah explica en su vídeo que cuando nos ponemos las medias debemos tener las uñas más bien cortas, nada rotas e intentar no llevar anillos ni bisutería, algo bastante obvio en un inicio.

Pero esto tan básico no es lo importante. La chica explica que cuando nos subimos las medias, debemos mojarnos las manos, concretamente sus palmas, a continuación las pasamos por las piernas y arrastramos las medias con las palmas de las manos hacia arriba. Entonces las medias se suben de forma más rápida y sin problemas.

Esto hace que se reduzcan las posibilidades de poder romperlas como sucede cuando tenemos que subirla arrastrando y nos cuesta mucho.

Más trucos para que no se rompan las medias

El congelador

Hay más cosas que puedes hacer. Está el truco del congelador en el que debes poner las medidas en una bolsa dentro del congelador. Tras un tiempo, las aclaras con agua templada y las dejas al sol.

Esmalte de uñas

Ya es de sobras conocido por todos. Debemos poner esmalte transparente cuando veas que se ha hecho una carrera, pero desde el inicio, no cuando la carrera es más grande. Verás cómo se frena, el problema está arreglado y no tendrás que preocuparte por este tema en todo el día. Luego mejor será que las descartes porque no te valdrán para mucho más.

Consejos