Pasos para tener los archivos de Dropbox disponibles sólo online

Las soluciones de almacenamiento de archivos en línea son especialmente útiles para aquellas personas que trabajan fuera de casa. Estos servicios les permiten acceder a sus documentos y contenidos multimedia donde quieran, y si eres uno de ellos seguramente buscarás añadir una capa de seguridad a la plataforma. Para eso necesitas saber cómo tener los archivos de Dropbox disponibles sólo online. Así evitas que alguien que no sea de tu confianza pueda acceder a tus elementos.

El objetivo del tutorial es activar únicamente la configuración sólo online como predeterminada en tu cuenta de Dropbox. Afortunadamente, es posible cambiar esa configuración desde la app, un navegador web o tu propia carpeta del sistema.

Archivos de Dropbox disponibles sólo online

En esta forma de usar el almacenamiento en línea, los archivos únicamente se almacenan en Internet y no ocupan espacio en tu PC. La parte negativa es que si no puedes conectarte a una red WiFi, no podrás descargarlos ni trabajar con ellos donde te encuentres. La parte positiva es que, si sueles ocupar varios ordenadores a lo largo del día o de la semana, no corres riesgo de que los abran.

Antes de continuar, es importante aclarar que hay ciertos requisitos mínimos que debes cumplir para el modo sólo online:

Windows 7 o una versión posterior

Mac 10.12 o una versión posterior

Como puedes ver, no es nada difícil que estés dentro de los que tienen habilitada esta interesante función.

¿Cómo configurar archivos Sólo online?

En Windows

Abre el Explorador de archivos Abre la carpeta de Dropbox Ve hasta el archivo o la carpeta que quieras configurar Haz click con el botón derecho del ratón en el archivo o la carpeta Haz clic en Sólo en línea

En MacOS

Abre el Finder Abre la carpeta de Dropbox Ve hasta el archivo o la carpeta que quieras configurar Haz clic con el botón derecho del ratón en el archivo o la carpeta Haz clic en Sólo en línea

En Android

Abre la aplicación de Dropbox para móviles Ve hasta el archivo o la carpeta que quieras configurar Pulsa los tres puntos verticales para ver más opciones Desactiva la opción Hacer disponible sin conexión El icono pasará a ser de color gris y eso significa que el archivo o la carpeta están disponibles sólo en línea

iOS