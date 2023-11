Los pasos para saber de qué forma clasifica Instagram las visualizaciones de las historias

Al igual que millones de personas alrededor del mundo, probablemente tú también tienes una cuenta en Instagram y compartes publicaciones para que las vean todos tus seguidores. Si sueles subir stories, habrás observado que la red social muestra quienes han visto ese contenido. Y casi siempre en el mismo orden. Pero, ¿cómo clasifica Instagram las visualizaciones de las historias? ¿Hay alguna explicación a ese orden o se trata de una cuestión meramente azarosa?

En las siguientes líneas, repasamos cuáles son los factores que influyen sobre el orden de aquellos que han visto tus stories de esta plataforma.

Así clasifica Instagram las visualizaciones de las historias

En principio, debes saber que los primeros 50 usuarios que visualizan tus stories son mostrados estrictamente en orden cronológico. Además, los que aparecen sobre la parte superior de la lista son los que más recientemente han visto ese contenido.

Luego, una vez superadas las 50 visualizaciones, esos contactos se ordenarán según la frecuencia con la que interactúas con ellos. Seguramente tiendes a likear o comentar sus publicaciones o enviarte mensajes con quienes aparecen en la parte más alta de la pantalla. Lejos están de ser acosadores, simplemente es un análisis de conducta que hacen Instagram de sus usuarios.

Por el lado contrario, generalmente en la parte inferior de la lista aparecerán aquellos sujetos a los que ni siquiera sigas dentro de esta red social.

¿Por qué aparece arriba alguien con quien no interactúo tanto?

Las respuestas a estas preguntas podrían ser varias, y las más comunes son que tienes muchos amigos en común o que ambos son amigos en Facebook. Normalmente, Instagram relaciona esto con cierta cercanía en cuanto a los intereses y las afinidades; y por eso los coloca en la parte superior de la pantalla.

Otras cosas a considerar

A medida que tus seguidores -o usuarios que no te siguen si tienes tu cuenta abierta- le den like a la historia, serán ellos los que aparezcan en la parte alta. Instagram lo establece así para que puedas enterarte rápidamente de a quienes le ha gustado el contenido que acabas de compartir. Ésta es una función predeterminada sobre la que no se pueden introducir cambios. Y lo mismo pasa con las reacciones, que incluyen esos clásicos emojis con expresiones.

¿Qué sucede si alguien ve varias veces tu historia?

¡Absolutamente nada! Hay un rumor que afirma que si alguien hace eso aparecerá entre los primeros del listado, pero eso no ocurrirá.