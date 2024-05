Los fantásticos usos de las bayetas de microfibras para lavar

Hay elementos de limpieza que no pueden faltar en casa, no sólo por su efectividad sino además por su versatilidad. Las bayetas de microfibra son uno de ellos. Lo curioso es que a pesar de que probablemente las utilices de diversas formas, hay modos desconocidos de usarlas que de seguro no estás aprovechando.

¿Cuáles son los usos de las bayetas de microfibra para la limpieza del hogar que deberías conocer? ¿Sabes por qué son tan útiles estas bayetas?

¿Por qué limpiar con bayetas de microfibra?

Son varias las ventajas de estos elementos, como que duran más que otros paños de limpieza con lo que permiten ahorrar una gran cantidad de dinero a futuro. Por otro lado, sólo hace falta agua para limpiar y no dependen de químicos nocivos para ti y para tu familia.

Por si eso fuera poco, son completamente inocuas para el medio ambiente ya que no generan residuos. Una bayeta de microfibra nueva es capaz de eliminar el 99% de las bacterias de las superficies de casa.

Eso sí, no todas las bayetas de microfibra son iguales ya que, como advierten los expertos, se obtiene lo que se paga. La microfibra barata tiene menos fibras, aproximadamente 50.000 de fibras por pulgada cuadrada, mientras que una microfibra cara puede superar los 3.000.000 de fibras por pulgada cuadrada.

Asimismo, su duración también se ve afectada. Las primeras duran unos 50 lavados, mientras las segundas pueden llegar a durar unos 300 lavados.

¿Cómo funciona la microfibra en la limpieza?

Al poseer millones de fibras, la microfibra levanta y retiene la suciedad y la grasa de las superficies. Estos paños contienen fibras de poliéster con carga positiva, acompañadas de fibras de nylon con carga negativa, que atraen cualquier cosa que haya en la superficie que estés limpiando.

Incluso los microorganismos como las bacterias, que se alojan en las superficies debido a la manipulación de los alimentos, al ser transportados por las mascotas de la casa, etc.

¿Cómo usar microfibra para un mejor resultado?

Para aprovechar al máximo las bayetas de microfibra, debes dividirla en cuadrados. Dobla la tela por la mitad y luego otra vez por la mitad para obtener hasta ocho cuadrados de limpieza, cuatro de cada lado de la bayeta. Eso evitará que tengas que remojarla constantemente, y te permitirá utilizarla con facilidad.

Recuerda que si vas a deshacerte del polvo, debes dejar el paño seco. Para la suciedad y la grasa debes humedecerla en agua tibia unos segundos.

Limpia alternando los cuadrados de limpieza hasta que la bayeta esté totalmente sucia. La puedes enjuagar y sigue limpiando las superficies.

Beneficios de estos productos

Según Newmop, la bayeta de microfibra absorbe líquidos de manera efectiva, lo que la hace ideal para limpiar derrames y manchas.

También elimina eficiente la suciedad, con un versátil, puesto que puede utilizarse en una amplia gama de superficies, como vidrios, azulejos, acero inoxidable y muebles, ofreciendo resultados excepcionales en cada tarea.

Además, se ahorra tiempo y dinero, porque la durabilidad y eficiencia de la bayeta de microfibra permiten reducir el uso de productos químicos y ahorrar tiempo en la limpieza diaria.

Usos desconocidos de las bayetas de microfibra

Lo ideal es que reserves una o más bayetas para cada espacio de la casa. Las del baño déjalas en el baño, las de la cocina déjalas en la cocina, y así.

De lo contrario los microorganismos, especialmente bacterias, que se instalan en sus superficies, podrían pasar de un ambiente de la casa a otro.

Para la bañera

Haz un mantenimiento en la bañera, enjuagando la bayeta de microfibra con abundante agua y espuma de jabón para que quede impecable.

Para los armarios

Los muebles que hace años han dejado de lucirse pueden volver a hacerlo si les pasas una bayeta de microfibra con un limpiador multiuso.

Para secar platos

¿Te gustaría secar los platos y el resto de la vajilla una vez lavados? Con una bayeta de microfibra limpia puedes quitarle los restos de agua y la humedad.

Para secar el vidrio de la ducha

¿Tienes visitas, acabas de ducharte y el vidrio de la ducha está empañado? Asegúrate de que se seque correctamente y no le queden rayas con este elemento.

Para limpiar los zócalos

¿Acabas de mudarte a un nuevo inmueble? Puedes hacer que quede reluciente con y sin rastros de los antiguos propietarios al pasarle este tipo de paños.

Para limpiar la lavadora

Con el paso de las semanas, la lavadora se ensucia. Limpia el tambor y la junta de este electrodoméstico para impedir que el moho se reproduzca allí.

Para limpiar la estufa

En estos días en los que ya dejamos de encender la estufa, podemos limpiarla de cara al próximo año con un limpiador de hornos y una bayeta de microfibra.

Errores al usar una bayeta de microfibra