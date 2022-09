Cómo hacer un baño de asiento y para qué sirve

Seguro que has oído hablar del baño de asiento que no es algo que se haga a diario si no en determinados momentos y para algunas acciones concretas. Normalmente se usa agua caliente o templada para fines curativo o bien cuando debemos limpiarnos de manera exhaustiva siempre que nos lo recomienden.

Su función, normalmente, es para reducir dolores, picazones y más cuando tenemos un problema o bien se ha realizado una cirugía en nuestras partes íntimas.

Hay diversos motivos para tomar baños de asiento, pero lo más habitual, es hacerlo para aliviar el escozor de las hemorroides o para tratar ciertas infecciones vaginales. Y es que los baños de asiento, son muy recomendados por los profesionales de la salud, para reducir el dolor y las molestias ocasionadas por algunas afecciones, que pueden o no cursar con dolor, pero que provocan molestias en la zona genital, el perineo o el ano. Si tú también sientes molestias en esa zona tan delicada, aquí te explicamos cómo tomar baños de asiento.

Sigue los pasos para hacer un baño de asiento

Los baños de asiento son una manera higiénica de tratar ciertos problemas relacionados con el área ano-genital, que permite sumergir la zona afectada en agua, a la que, por norma general, se le añade alguna sustancia curativa, ya sea una casera o bien un fármaco. De esta forma, se consiguen aliviar los síntomas provocados por lesiones o infecciones en la zona. ¿Nunca lo has probado?

Las causas para darse un baño de asiento, son diversas y variadas: una cirugía rectal o vaginal, afecciones de la vejiga, infecciones vaginales, hemorroides, fisuras, hongos, o incluso para aliviar el escozor tras tener relaciones sexuales intensas. En España, la mayor parte de la gente, usa el bidé para tomar un baño de asiento, y no siempre se hace por una cuestión médica, sino simplemente por limpieza e higiene y por la inmensa sensación de alivio que proporciona.

Es bien fácil pero debe hacerse correctamente. De lo contrario no servirá de nada y perderemos el tiempo.

Llenar la bañera mucho menos de la mitad con agua o caliente, templada o fría, si bien para la mayor parte de los casos, es recomendable que sea templada.

No hace falta rellenar con diversidad de elementos, hay quien recomienda sal y vinagre, pero lo idea es contar con una esponja con un jabón neutro y que sea lo más natural posible.

El agua y el jabón deben penetrar en la zona que está más dolorida. Puedes aplicarlo pero de forma suave y nunca sin apretar, siguiendo siempre las instrucciones del médico.

Sal de la bañera secándote con mucho cuidado la zona que está más irritada.

Kit de baño de asiento

También existen kits de baño de asiento. Suelen llevar aquellos productos médicos que recomienda el profesional y que puedes encontrar en la farmacia.

Usando el bidet

Aunque cada vez se estilan menos en las casas actuales, muchos de los baños de asiento que se realizaban antes tenían lugar en los bidets, así que también puedes usar estos en lugar de la bañera si lo tienes en tu baño.