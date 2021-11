Aprender a sumar porcentajes es realmente importante para el día a día. Es posible que pienses que con una calculadora puedes hacerlo fácilmente pero, ¿y si no dispones de una calculadora? ¿Cómo consigues sumar porcentajes en este caso? Los porcentajes suelen ocupar un espacio muy importante en las matemáticas, especialmente en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, de ahí la importancia de saber realizar estas operaciones.

¿Aún no sabes cómo sumar porcentajes? Pues a continuación te mostramos cómo puedes hacerlo de forma fácil y sencilla. Incluso te preguntarás por qué no has aprendido antes a sumar porcentajes.

El porcentaje es una expresión numérica que muestra una fracción de 100, siendo el 100% la totalidad del porcentaje que se puede obtener. Con los porcentajes se pueden realizar varias operaciones, entre ellas la suma. ¿Quieres saber cómo sumar porcentajes? Sigue leyendo y verás que es una operación sencilla.

Qué es sumar porcentajes

Al mostrar una fracción de 100, por ejemplo el 30% podría mostrarse también como 30/100 ó 0,30. Sumar porcentajes es una operación similar a sumar cualquier otro número, pero el símbolo % puede confundir en muchas ocasiones, especialmente a las personas que todavía no dominan con claridad las matemáticas.

Qué son los porcentajes

El porcentaje es un símbolo matemático (%) que representa una cantidad que se da como una fracción en 100 partes iguales. Se suele llamar también tanto por ciento, que significa que de cada 100 unidades, la que se representa en un número es la que se refiere a la parte proporcional.

Pasos para sumar porcentajes

Lo primero que tienes que hacer es convertir el porcentaje en un valor decimal. Por ejemplo, si es el 30%, su valor decimal es 0,30. Tan sencillo como dividir ese 300 entre 100. Repite el paso anterior con todos los porcentajes que tengas que sumar. Si tienes otro de 25%, entonces su valor decimal sería 0,25. Una vez que tienes todos los valores decimales, llega el momento de sumarlos. Siguiendo los datos de nuestro ejemplo, tenemos que sumar 0,30 y 0,25, cuyo resultado es 0,55. Una vez que tienes el resultado de la suma de los valores, multiplica ese número por 100 para convertirlo nuevamente a porcentaje. Siguiendo el ejemplo, ese 0,55 se convertirá en 55%, que es la suma de los porcentajes de ejemplo: 25% + 30%.

¿Cómo se calcula el porcentaje en una calculadora?

Si tienes una calculadora a mano, calcular el porcentaje puede resultar mucho más sencillo. Para ello tendrás que seguir los siguientes pasos:

Lo primero será escribir el número que vamos a calcular en la pantalla de la calculadora como, por ejemplo, el número 5684. Multiplica ahora este número por 20 (para poder obtener el 20%). Pulsa la tecla del % de tu calculadora para poder hacer el cálculo de forma directa.

Como ves, el proceso con una calculadora es mucho más rápido y sencillo de realizar que si hacemos la cuenta numérica en un papel. No obstante, no siempre tenemos una calculadora a mano, ¿no es cierto?

Cómo hacer el porcentaje en Excel

Si trabajas con Excel sabrás que también se puede calcular el porcentaje. Se puede establecer una plantilla de Excel con datos para realizar un cálculo automático, lo que aligeraría el proceso de cálculo. De esta forma podrás saber el porcentaje en gastos diferentes sin tener que hacer cálculos separados.

Tendrás que establecer una columna para los gastos. Luego escoger una segunda columna para indicar el porcentaje que queramos como, por ejemplo, el 15%. En una tercera columna tendremos que escribir la fórmula que necesitamos en el Excel, que en este caso sería =B2*(1-C2).

Con estos sencillos pasos podrás sacar el porcentaje en un documento Excel para luego poder sumar porcentajes sin ningún tipo de dificultad.

Incrementos y disminuciones de porcentajes

Los porcentajes no solo sirven para expresar fracciones de un total. Una vez sabemos la función básica del porcentaje se abre todo un mundo de posibilidades en los que se pueden usar estos cálculos. Una de estas funciones es la de saber los incrementos y las disminuciones de los precios, por ejemplo.

Incremento

En el caso del incremento o el aumento de en un porcentaje tendremos que realizar la siguiente operación:

Aumentar un 15%: 100% + 15%= 115% (1,15 en decimal)

Disminución

En caso de querer realizar una operación de disminución se deberá realizar la siguiente operación:

Disminuir un 20%: 100% – 15%= 80% (0,80 en decimal)

Como puedes ver, realizar operaciones de incremento o disminución en porcentajes es un proceso bastante sencillo que podrás realizar sin necesidad de necesitar calculadora. Eso sí, tendrás que habituar a la mente a realizar estos cálculos si quieres que sean rápidos. De lo contrario es posible que tardes más tiempo del deseado.

¿Conoces alguna otra manera de sumar porcentajes? ¿Crees que es un proceso difícil de hacer o, por el contrario, que es sencillo? Sea como sea, aquí tienes una guía completa de cómo sumar porcentajes de diferentes formas.