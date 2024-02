Cómo soluciones aquellos problemas de diseño más comunes en casa

Cada casa es diferente, las hay más grandes y pequeñas y también con variedad de habitaciones o sólo con dos. Ahora bien, por determinadas causas a veces necesitamos solucionar problemas de diseño en casa.

Algunos son comunes y tienen fácil solución pero muchos otros pueden postergarse en el tiempo y no se llegan a arreglar. ¿Qué podemos hacer?

Las soluciones a los problemas de diseño más comunes en casa

Falta de espacio

Para esto se pueden hacer muchas cosas, como tirar paredes o quitar muebles, a veces es sencillo pero muchas otras no.

Una de las soluciones es acoger aquellos muebles que valen por dos. Es decir, hay sofás, por ejemplo que se usan para sentarse y también para almacenar enseres y elementos que no caben en otro sitio. Así que lo mejor es apostar por tales muebles que sirven para varias cosas a la vez.

Paredes algo sucias o con algún agujero

Aunque lo ideal es repararlo, si no puedes, no hay dinero o tiempo, un claro ejemplo de solucionarlo es con nuevos colores, pintando la pared con otro tono más fuerte para evitar que se vea nada y si no con aquellos papeles pintados de pared que cada vez se llevan más y aportarán un estilo distinto y moderno a tu casa.

Lograrán disimular cualquier cosa que esté en la pared y que pueden entonces estropear la visión de toda la casa.

Habitaciones oscuras: problemas de diseño



Si los dormitorios están en la parte interior de la casa y no hay luz natural esto debe resolverse con la luz artificial y también con colores de pared algo distintos.

Os damos a conocer algunas soluciones: por un lado, añadir entonces luces a ras del suelo y verás como hay más iluminación en toda la casa. otra cosas, es dejar en color blanco tanto las paredes como los techos y también los muebles, pues todo se verá con algo más de luz.

Otra manera de dar color y luz es, además de pintar las paredes de blanco, ser algo más atrevidos y destacar zonas con el verde menta, los metalizados, el color ocre, y los rosas más claros si te atreves.

Más frío o calor por ventanas y puertas

El aislamiento es muy importante. Antes era tenido menos en cuenta pero actualmente hay puertas fuertes y ventanas de doble cristal para evitar que haya fugas de energía y de paso no entre más frío de fuera dentro de casa.

Vale la pena invertir más dinero en ello. Si en tu casa hace más frío o calor y ya te han dicho donde está el problema, hay que reparar en ello. Además con una doble ventana ganas con todo y de paso evitarás el ruido exterior que también puede ser muy molesto.

Casas menos sostenibles

Si tu casa tiene una calificación energética más bien baja, puedes entonces solucionarlo. Cada vez más tendremos que ser más sostenibles, por el bien del planeta y por nosotros mismos. En este caso, hay que hacer diversas cosas para evitar que nuestra factura suba a final de mes.

Apostar por electrodomésticos que ahorren energía, pues algunos suelen tener un gasto muy algo y esto se puede evitar.

Sustituye las luces incandescentes por las Led, puesto que ahorran más energía y gastarás menos en luz.

Hay más cosas que puedes hacer para tener una casa más sostenible, como confiar en la domótica que puede regular la luz, controlar determinados espacios, hacer que regules el grifo de forma automática y gastes menos en agua.

Otra cosa es invertir en energías renovables. Asesórate bien para ello porque puedes hacerlo de diversas maneras. Una de ellas es a través del aprovechamiento de la energía solar con la instalación de placas solares en los edificios, entre otras medidas.

Fuera humedades

Es bastante natural que en muchas casas nos encontremos humedades. El problema puede ser tuyo o bien del vecino. Si dejamos este problema sin solucionar, a la larga, puede provocar más humedades, manchas, mohos y esto perjudicar la salud de nuestra casa y también la nuestra propia.

Una de las razones de estas humedades se da en una incorrecta ventilación de los espacios. Así que ya puedes consultar y hacer que tu casa sea otra.

Mala instalación de baldosas

En una casa todo puede pasar. Cuando hay una mala instalación de baldosas hay que actuar. Lo mejor es consultar con un especialista, y suelen aconsejar quitar todas las baldosas para luego pintar la pared con revestimiento. Va a quedar mejor y es mucho más económico.

