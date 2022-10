Cómo reducir el picoteo entre horas

No es fácil tener hambre y saber que si picamos entre horas, estamos perjudicando la salud. Especialmente si lo hacemos con alimentos nada saludables. Hay maneras de reducir el picoteo entre horas. Sólo debes establecer hábitos para ello y aplicarlos.

Si para ti este picoteo es un problema, entonces debes hacer diversas cosas con el fin de poder ganar en salud y también adelgazar.

Reducir el picoteo entre horas

Comer más veces durante el día

Si comemos de forma exagerada, entonces nos saciamos durante un tiempo pero luego tendremos hambre. Y es cuando caemos en la tentación. Por esto los expertos aconsejan comer más veces durante el día pero menor cantidad. Los cinco platos al día, aunque no es una regla obligatoria, permite que no tengamos más hambre entre horas.

Picoteo saludable

Cuando hablamos de ello siempre nos imaginamos unas patatas fritas y también bollos de chocolate. Hay más que todo ello. Y por esto es aconsejable tomar mini tostas integrales con pavo, mini bocadillos con queso ligero, tomar palitos de zanahoria con humus, tomates cherri y frutos secos.

Ahora bien, los frutos secos también deben moderarse, y tomar sobre 25-30 gramos al día. Y no valen todos, está claro que no se pueden tomar los salados o con azúcar y que siempre es mejor apostar por almendras; nueces; o pistachos.

Las bebidas durante el picoteo

Ir de tapas también supone un problema con la bebida. Pues tales alimentos siempre van acompañados de cerveza, vermut o bien de un poco de vino. Hay que beber en su justa medida. El problema realmente está en los alimentos menos sanos que acompañan entonces estas bebidas.

Ahora bien, el alcohol debe ser ocasional. Puesto que nuestra salud cardiovascular se resiste y además podemos engordar más quilos de lo normal.

En caso del picoteo por la tarde, en casa o en la oficina, entonces se recomienda beber agua, zumos y otros. verás como te sacian antes, no tendrás tantas ganas de comer, es siempre saludable y también podrás mantener la línea. Además necesitamos hidratarnos por fuera y por dentro a diario. Y a diferencia de lo que se piensa, no son las cervezas las que nos darán esta solución, si no el agua y los zumos que además deben ser todos naturales.

Con estas prácticas, picar entre horas no supondrá un problema, ahora bien, necesitamos grandes dosis de paciencia y voluntad para hacer frente a aquellas comidas que son bombas calóricas aunque tengan un mayor sabor.