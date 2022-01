Si no tienes mucho espacio en la cocina, hay algunos trucos que te permitirán moverte y encontrar las cosas mejor y sin que se va todo recargado. Mira cómo organizar una cocina pequeña con el fin de tener algo más de espacio, que es lo que te falta.

No todas las casas son iguales y es necesario saberlo y poner remedio a ello con una serie de trucos que se aplican en diversas zonas de la casa.

Paso para organiza una cocina pequeña

Mesas plegables

A veces nos gustaría comer en la cocina y no siempre hay sitio. Por suerte, existen mesas plegables que permiten que dos personas puedan tomar el desayuno tranquilamente. Basta con cerrarla de nuevo.

Barras para colgar en la pared

Cuando no hay espacio, entonces debemos organizar de la mejor manera. A través de diversas barras para colgar en la pared, pues ahí colgaremos las herramientas indispensables que debes tener a mano y que no hace falta que guardes en armario o cajones, porque no hay espacio para ellos.

Aprovecha las esquinas

Esto aquí o bien en toda la casa, si no goza de mucho espacio. Ahora, en la cocina, toca aprovechar todos los espacios posibles y debemos dejar una estantería esquinera para disponer de aquello que sobra.

Carritos de cocina

Organiza esta zona de la casa de la mejor manera. Otra cosa son los carritos de cocina, que aportan funcionalidad porque permiten tener diversos utensilios que usamos a diario. Como suelen tener ruedas, los llevas a todos lados.

Colgadores en el techo

Son lo más porque aportan estilo y permiten organizar la cocina si es mucho más pequeña. Esto se suple con los colgadores en el techo con los que dejar, desde sartenes a botes y muchas otras cosas que no sabemos nunca donde dejar por la falta de espacio.

Botes en muchos sitios

No siempre podemos guardar todas las cosas en los armarios porque no caben demasiados en esta zona. Así una solución es dejar botes en diversos lugares para dejar la comida. Deben ser herméticos o magnéticos y hay que escribir qué hay en cada uno gracias a las etiquetas.

Armarios hasta el techo

Si puedes, deja que los armarios lleguen hasta el techo para almacenar cosas. Se trata de ganar espacio con todo aquello que puedas. Deja en la parte de más arriba (que siempre es más complicada de alcanzar) aquellos enseres que vayas a usar muy pocas veces o en ocasiones especiales.