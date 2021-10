La copa menstrual ha cambiado nuestras vidas, gastamos menos cada mes y generamos menos residuos, aunque no es fácil limpiarla por primera vez. Este elemento he llegado a nuestra casa hace relativamente poco, consiguiendo lo que parecía imposible, olvidarnos del gasto mensual de compresas y tampones. Con ella podemos salir de casa impecables y pasar una jornada sin complicaciones con algunos trucos para poder limpiarla correctamente. No debemos olvidar que la copa menstrual estará con nosotras los días más sensibles del mes y en una zona muy especial, la higiene debe ser total y absoluta, toma nota de cómo la debes limpiar por primera vez.

Pasos para limpiar la copa menstrual por primera vez

Antes de usar la copa menstrual la debes limpiar bien, de igual forma que lo harás cuando la uses. Las bacterias o los virus son los grandes enemigos de nuestra sociedad, teniendo en cuenta que son invisibles y que sin darnos cuenta pueden afectarnos, tendremos mucho cuidado con nuestra copa menstrual.

Preparamos una olla , deber lo suficientemente profunda para que nuestra copa menstrual se sumerja en ella. Es importante que todas las partes de esta copa estén bien desinfectadas, con lo cual nada se quedará fuera del agua.

Para eliminar virus y bacterias la temperatura es esencial. Ponemos agua a hervir a 140º para que se puedan eliminar la mayor cantidad de gérmenes Dejaremos que el agua vaya cogiendo temperatura.

Colocamos la copa dentro cuando empiece a hervir y dejamos que esté unos 3 minutos. En ese tiempo no habrá duda de que todas las bacterias habrán desaparecido.

Apagaremos el fuego una vez hayamos hecho este proceso y dejaremos que el agua se enfríe lo suficiente para poder retirar la copa del agua.

Siempre debes lavarte las manos a la hora de manipular la copa menstrual. Cuando esté en uso la debes vaciar una o dos veces al día con las manos bien limpias.

Al llegar a casa la esterilizarás correctamente para que esté lista para la acción. Puedes tener un par de copas menstruales para poder hacer el cambio y garantizar que una esté siempre preparada.

Si ves que se pone marrón o rojiza, es debido a la sangre que se acumulará en ella, oxidará el material. Puede recuperar su color con un poco de agua oxigenada. La sumergirás durante un mínimo de 8 horas en este tipo de agua y después la lavarás bien como si la hubieras usado.

De esta manera podrás limpiar la copa menstrual, uno de los grandes inventos de siglo que te ahorrará una buena cantidad de dinero mientras te ayuda a proteger el medio ambiente.