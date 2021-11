Para decorar el recibidor son muchas las cosas que se pueden hacer pero todo depende del tamaño que tenga. La gran parte de este tipo de zonas en las casas actuales son pequeñas y están destinadas a guardar las chaquetas y poco más. A veces podemos darles otros toques para que su decoración sea más visual.

Debemos pensar que es la primera zona que se encuentran los invitados de nuestra casa y que dice mucho de cómo será el resto de habitaciones.

Bancos y armarios a la vez

Una de las tendencias que se imponen en este espacio es poder decorar con bancos, en los que poder sentarnos para atarnos los zapatos, que además son armarios o cajones a la vez. Es decir, podemos almacenar zapatos o bien complementos en su interior y así tenemos dos productos en uno.

Ahora bien, deben ser muebles sencillos y poco recargados porque normalmente hay poco espacio. Es otra manera de decorar el recibidor.

Adornar con percheros pero sin saturar

Como es una zona de paso, no podemos llenarla demasiado porque si no, no podremos entrar ni salir. Así algo práctico es dejar percheros en la pared para colgar las chaquetas que necesitamos en esa temporada, no más.

Colores claros

Es importante que se decore el recibidor con colores más bien claros. Pensemos que es la primera parte de la casa, y necesita luz. Si no la tenemos natural, entonces la tendremos que crear. Para esto pintaremos las paredes de blanco o color beige, pues siempre nos dará mayor amplitud a esta zona, especialmente si no la hay.

Espejos de diversos tipos

Aunque cada vez están más en desuso, los espejos son también factibles para decorar esta parte de la casa. Lo mejor es situarlos algo más altos, y si hay un mueble, que estén por encima. Es importante porque siempre podemos darnos los últimos retoques al salir de casa.

Las fotos más personales

Si no sabemos qué poner en la pared y el recibidor está algo soso, entonces podemos colgar nuestras fotografías de siempre, de familia o de viajes, que den algo de personalidad a esta zona. Si tenemos un cuadro algo más llamativo o caro, es el lugar donde va a lucir porque todos los verán al entrar y salir de la casa.

Con plantas de interior

Es también el área para poner aquellas plantas de interior, porque aportan calma y alegría a la vez. Y si están en la entrada las vamos a ver sí o sí.

Elige tu estilo

Aunque tu casa puede ser del todo ecléctica, debes decantarte por uno u otro estilo, porque definirá lo que más te gusta y tendrá consonancia con el resto de la casa.