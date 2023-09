El conejo de angora es uno de los tipos de conejo más populares como mascota. Son una buena opción para aquellas familias que están buscando una mascota. Los hay de diversos tipos, pero últimamente los conejos de Angora se han convertido en una de las alternativas a los gatos y los perros más demandadas. Suponiendo que estés interesado en tener uno en casa, antes deberías saber cómo cuidar un conejo de Angora.

Algunas personas cometen el error de adoptar una mascota sin conocer bien cuáles son sus necesidades. Ignorarlas implica no estar seguros de si se le podrá dar todo lo que necesita, y eso puede poner en peligro su cuidado

Pasos para cuidar un conejo de angora

El conejo de angora tiene buen carácter y le encanta jugar. Debes saber además que si tienes pensado tener más de un conejo de angora, la convivencia entre dos machos es prácticamente imposible. En cuanto a los cuidados básicos de un conejo de angora, no podemos decir que sean muchos, pero es necesario prestar mucha atención al crecimiento continuo de los dientes incisivos. En cuanto al cuidado del pelaje, debe ser ser peinado y cepillado frecuentemente con un peine para cardar. Periódicamente es recomendable cortarle las uñas al conejo. En lo que respecta a la alimentación, el conejo de angora es herbívoro, por lo que su alimentación debe basarse exclusivamente en hierbas. En cuanto a la jaula para el conejo de angora es recomendable comprar una que sea adecuada para su tamaño. Se recomienda además cubrir la parte inferior de la jaula con una abundante capa de serrín. Finalmente, es esencial que aprendas a reconocer el lenguaje del conejo. Si, por otro lado, quieres acariciar a tu mascota, es recomendable que las caricias se realicen en la espalda y nunca a contra pelo.

El baño

Para esta subespecie de conejo, el baño es una experiencia traumática por la que no les gusta demasiado pasar. En algún caso inevitablemente tendrás que limpiarlo de esta forma, pero el resto del tiempo evita exponerlo a grandes cantidades de agua.

Cuando lo bañes, usa siempre champú específico para conejos. Y sécalo con una toalla, nunca con un secador.

Cepillado semanal

Sus pelos suelen enredarse, por lo que al menos una vez a la semana debes utilizar un cepillo para deshacer los nudos del conejo. Esto es clave para impedir que aparezcan enfermedades relacionadas con los bichos que se meten entre los nudos de su pelaje.

La alimentación

Más allá de la dieta que te haya recomendado el veterinario, deberías añadirle un poco de heno para prevenir problemas intestinales. Los trozos de hortalizas, especialmente de zanahoria, les encantan. Intenta que su alimentación sea variada y le aporte nutrientes.

La jaula

Si vas a tenerlo dentro de una jaula, ésta debería tener un tamaño lo suficientemente generoso para permitirle moverse dentro. Asegúrate de que esté bien ventilada y la temperatura interna no supere los 30° C en verano ni baje de los 10° C en invierno.