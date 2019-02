Un disfraz de conejo es fácil de hacer y puede ser uno de los mejores para niños pequeños este carnaval.

Se acerca la gran celebración del Carnaval 2019 de modo que puede que estéis pensando en buscar disfraces que hacer en casa y que no sean demasiado complicados, incluso para niños así que vamos a ofrecerte a continuación, una guía de pasos en la que te explicamos cómo hacer un disfraz de conejo casero.

Hacer un disfraz de conejo no es demasiado complicado siempre y cuando podamos conseguir un buen patrón. Este es un disfraz que suele ser muy apropiado para niños o incluso bebés, ya que pueden verse divertidos ya la vez, estar abrigados, teniendo en cuenta que en Carnaval todavía hace bastante frío. Veamos entonces cómo hacerlo,

Materiales

Tela de chenilla (azul claro / rosa)

un trozo de tela blanca

patrón de cartón y papel

aguja e hilo (o máquina de coser e hilo)

algodón

metro, tijeras, tiza

Pasos para hacer un disfraz de conejo casero

Para comenzar a hacer nuestro disfraz de conejo en primer lugar, tendremos que tomar medidas de la persona que vaya a llevar el disfraz. Con las medidas, tendremos que hacer un patrón sobre papel para ello deberás dibujar la parte de arriba y la de abajo. Lleva el patrón de papel a la tela de chenilla, para poder recortarla con el mismo diseño y medidas. Tienes que colocar el papel sobre la tela y fijar con alfileres, para después marcar con una tiza para tela. Una vez tengas el patrón sobre la tela, lo cortas y entonces tienes que llevar la tela a la máquina de coser y coser las costuras, algo que también puedes hacer con aguja e hilo. En este punto, el siguiente paso es conseguir un trozo de tela blanca, que utilizaremos principalmente para hacer la decoración, que pegaremos en la parte delantera del traje. Toma el trozo de tela blanca y divídelo exactamente por la mitad, luego toma un plato y en la parte posterior de la tela dibuja un óvalo perfecto con la mitad del plato, recorta y pega el óvalo en la parte delantera del traje con el pegamento para tela. Ahora tienes que hacer la gorra, usando el mismo método del traje. En este punto, tendremos que tomar la última medida del disfraz, que es la de la circunferencia de la cabeza. Para hacer que las orejas se adhieran al pequeño gorro o diadema del niño; tienes que tomar una hoja de papel y dibujar dos semicírculos juntos, o dos óvalos alargados. Luego, colocas colocar el patrón en la chenilla azul claro o rosa y corta. El siguiente paso consistirá en pegar otro trozo pequeño de tela blanca a las orejas de colores para que aparezcan blancas por dentro. Por otro lado, puedes añadir un pedazo de cinta azul con la que hacer un bonito lazo para poner en tu cuello. Por último nos quedará la cola del conejo, que puedes coser al traje con una bola de algodón (o haces un pompón de lana como te explicamos en este post) o pegarlo con un poco de pegamento. Para los pies, no hace falta que hagas nada especial. Tan solo cubre las zapatillas con un poco más de tela que puedes fijar con un poco de pegamento o también pasar una goma elástica en la zona del tobillo.

Hacer un disfraz de conejo casero es fácil, pero si no sabes coser o no tienes tiempo, siempre puedes elegir buscar un pantalón y camiseta en color grisáceo, blanco o rosado, y hacerle el gorro o las orejas con una diadema, y como no, pegarle la cola.