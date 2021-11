A pesar de que hoy en día miramos la hora en el móvil o en el reloj inteligente, los relojes Casio no pasan de moda. Este tipo de reloj sigue siendo toda una tendencia, por lo que son muchas las personas que siguen llevándolo a día de hoy, tanto jóvenes como adultos. Ahora bien, aunque estos relojes siguen llevándose, pocas personas saben actualmente cómo usar el menú para configurar la hora, algo que es necesario teniendo en cuenta que ya hemos cambiado el reloj y atrasado una hora. ¿Quieres saber cómo cambiar la hora de un reloj Casio? Pues no te pierdas a continuación la guía que hemos confeccionado para ti.

Cambiar la hora en un reloj Casio es relativamente sencillo, así que tan solo tendrás que seguir nuestras instrucciones para hacerlo.

Guía para cambiar la hora de un reloj Casio

A la hora de cambiar la hora de un reloj Casio, lo primero que debes tener en cuenta es que el cambio se realiza a través de la opción de alarma. Así que tendrás que presionar el botón Modo que se encuentra en la esquina inferior e izquierda del reloj. Una vez pulsado el botón tendrás que seguir pulsando hasta que veas la opción que deseas, la de Configuración de la hora/fecha. Una vez estés en el lugar indicado para cambiar la hora, presiona el botón superior del lado izquierdo para elegir qué cambiar. Tendrás la opción de segundos, minutos, horas, días y meses. Presiona finalmente el botón inferior derecho para modificar todas estas opciones. Una vez hayas puesto la hora correcta, que tenemos que recordar que hay que atrasar el reloj una hora para cambiar al horario de invierno, presiona nuevamente el botón de Modo para confirmar el cambio. Por último podrás ver que los números de tu reloj ya no están parpadeando, lo que significa que la hora se ha cambiado correctamente y que tu reloj vuelve a funcionar.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no todos los relojes Casio son iguales, por lo que es posible que esta guía no te sirva para todos. No obstante, la mayoría de estos relojes cambian la hora de la misma forma.

Los relojes Casio, a pesar de tener muchos años y no haber cambiado demasiado el diseño, salvo por los colores, cuentan con todas las características necesarias para un reloj de calidad. Cuenta con temporizador, luz interna, cronómetro, alarma y, como no, hora y fecha, por lo que siempre sabrás en qué día estás o qué hora es.

Es cierto que hoy en día este tipo de reloj se usan con menos frecuencia ya que muchas personas, especialmente el público más joven, se decantan por tener un smartwatch o, directamente, por mirar la hora en el móvil. Pero tener un reloj de este tipo siempre es una muy buena opción, especialmente teniendo en cuenta los rumores sobre el apagón eléctrico que no nos permitiría mirar la hora en el teléfono o en el reloj inteligente una vez se acabase la batería.