Así puedes contestar a un mensaje ordinario y maleducado

Cuando recibimos un mail que puede considerarse desafortunado, nos surgen muchas dudas. ¿Por qué se envía este mail? ¿Va dirigido a mí? ¿Cómo debo actuar? Te damos una pequeña guía para contestar a un mensaje ordinario y maleducado.

Tales situaciones pueden darse en la vida personal pero especialmente toca cuando estamos en el trabajo.

Cómo contestar a un mensaje ordinario y maleducado

Ante todo, no caigas en el mismo error

Si el remitente ha caído en el error de enviar un mail algo maleducado, no caerás en lo mismo. Tendrás poca clase y te enfrentarás a una batalla de mails que no servirá de nada, sólo para avivar más esta conversación.

No respondas en caliente

Si respondes este mail al momento de recibirlo, seguro que te lo vas a tomar mal y vas a contestar mal. Por esto hay que responder tras un periodo de tiempo, para volver a releer este correo, y pensar de qué forma contestar para el bien de todos.

Un mensaje corto: ante un mensaje ordinario



Lejos de lo que uno haría, que probablemente sería un mail largo y nada profesional, hay que escribir algo directo, corto y simple. Y que responda con sencillez a lo que establece el mail. Lo mejor es , en estos casos, no darle vueltas, responder y olvidarte y pasar a otra cosa. Pues estar en contacto con personas maleducadas no trae nada bueno, es mejor que salgan de tu vida.

Una llamada para aclarar el tema

Una vez aclarado el mail, si el tema es urgente, lo ideal es poder aclarar todo ello por teléfono. Si bien las personas maleducadas no se merecen una llamada, si es un cliente importante o bien ha habido un malentendido, cuando dos hablan directamente se entienden mejor que con un simple mail donde el tono de voz no se sabe cuál es.

Sé amable

Si se responde de forma amable, es decir, todo lo contrario al correo recibido, entonces le damos una lección a la otra persona. Seguramente la otra persona te pida disculpas, entenderá que ha hecho un mail bastante nefasto y se verá retratado.

Antes de enviar hay que revisar

No envíes el correo con la primera respuesta que veas, debe ser un mail directo, corto pero estudiado. Y repasa varias veces por si te dejas algo y ves que está en la dirección correcta a lo que quieres.

Está bien que lo lea otra persona

Además si no estás seguro de lo que has puesto, siempre es mejor consultar la respuesta de otra persona que sepa de este tema.

Comenta con superiores o denuncia este correo

Cuando el mensaje puede atentar contra una persona, entonces hay que denunciar. Primero el correo debe ser pasado a superiores o bien en el trabajo al jefe directamente, y poder así estudiar la posibilidad de si se trata de un correo lo suficiente ofensivo poder denunciarlo.

Fuera clientes groseros, vivirás mejor

Al inicio te va a parecer el fin del mundo especialmente si es un cliente que te aporta dinero, pero con este tipo de personas es mejor no relacionarse. Son tóxicas, no te dejarán trabajar correctamente y sólo aportarán problemas en tu trabajo diario. Deja ir a este cliente, ni te preocupes, manda un mail para quedar bien y déjalo escapar, si vuelve a ti, hazle saber que no te interesa.

Si además se trata de un tema personal, lo mismo, debes mantener lo más lejos que puedas a esta persona.

Consejos ante un mensaje ordinario y correo maleducado

Piensa que el problema lo tiene la otra persona en contestar de esta manera, el problema no es tuyo.

No le des vueltas a un mail grosero, sigue con tus cosas y aparca este tema aunque no sea algo positivo.

Llama de urgencia a quien corresponda para aclarar este mail o toma cartas en el asunto si lo consideras con tus superiores, tal vez tendrían que hablar ellos antes con esta persona.

Contesta de forma elegante, no caigas en la trampa de la otra persona aunque a ti también te salga un mail grosero.

Sé lo más sincero posible pero siempre respondiendo con la máxima responsabilidad y profesionalidad.

Si la cosa es en el trabajo, estos consejos te vendrán muy bien. Si el mail es de un compañero de trabajo, hay que hablar con superiores porque esto no se puede consentir.

No debes dejar que nadie te insulte, o se sobrepase con un mail que puede ser dañino, puede tener serias consecuencias que debemos analizar.

Si un cliente es un grosero, y te contesta mal, entonces no merece tu tiempo y no pasa nada por perderlo como cliente, no interesa porque nos va a llevar más dolores de cabeza que otra cosa.

Además es importante tener presente que sea de quien sea, tanto por trabajo como por tema personal, si hay palabras que denoten acoso, racismo, palabras ofensivas y más entonces se trata de un correo que puede llegar a ser procesable.