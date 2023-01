Así debes lavar las colchas de ganchillo: los trucos y materiales para hacerlo

El ganchillo es una técnica de tejido que, si bien tiene varias décadas entre nosotros, sigue conquistando al público con su encanto natural. En los últimos años estos productos se han vuelto a poner de moda, y por eso es importante saber cómo mantenerlos en buen estado. Existen diferentes maneras de lavar las colchas de ganchillo, y hoy te enseñamos una para que queden en perfectas condiciones.

El problema es que, por sus características únicas, los productos de ganchillo no sólo son muy especiales sino también muy sensibles. Resulta indispensable ser cuidadosos al manipularlos para que conserven sus propiedades originales y no haya que desecharlos.

Cómo lavar colchas de ganchillo en la lavadora

No todos los tejido realizados a través de este método pueden introducirse en la lavadora, pero la mayoría de los modernos sí lo permiten. Siempre revisa la etiqueta de tus colchas para estar seguro de si puedes lavarlas de esta forma, evitando así que puedan malgastarse.

A la hora de programar el aparato, elije un programa específico para prendas delicadas, de ciclo corto, con agua fría y sin centrifugado. Escogido el programa, añade pequeñas cantidades de detergente, sin sobrepasarte porque eso atenta contra su preservación.

Una vez que la colcha esté lavada, tienes que sacarla de la lavadora tan pronto el programa de lavado haya anunciado su finalización. Recuerda hacerlo porque estas telas no pueden permanecer demasiado tiempo dentro de la lavadora, o acabarán deshilachándose.

Lavarlo a mano

En el caso de que tus colchas no sean aptas para lavadora, la segunda opción es lavarlas a mano, la alternativa que seleccionan especialmente aquellos que quieren asegurarse que la máquina no dañe el tejido al quedar expuesto a un lavado eléctrico.

Tienes que llevar el artículo a un recipiente con agua fría y un poco de jabón para este tipo de ropa de cama, sumergiéndolo varios minutos hasta que se remoje por completo. Cuando lo haga, remueve la colcha dentro del líquido pero sin frotarlo ni hacer movimientos bruscos.

Si lo haces sin parar durante un rato, buena parte de la suciedad que pudiera tener se irá saliendo por acción del agua y el jabón. Finalmente, vacía el recipiente y vuelve a llenarlo sólo con agua fría, sumergiendo el tejido hasta que no quede rastro del jabón.

Cómo secar colchas de ganchillo

Por último, como no pueden meterse en la secadora, lo recomendable para secar las colchas de ganchillo es colocarles encima una toalla presionando lentamente para que vaya absorbiendo la humedad de tela. Es mejor no usar pinzas para que no queden marcadas en ella.