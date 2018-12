Cómo hacer un goblet squat correctamente

Un globet squat es un tipo de sentadilla fácil de hacer aunque es importante aprender la técnica

Si entrenas a diario y en concreto te ejercitas en casa, es importante que sepas como realizar todos los ejercicios correctamente para de este modo, poder ver los resultados de tu esfuerzo y como no, evitar lesiones. Veamos entonces cómo hacer bien uno de los ejercicios más populares. Veamos cómo hacer un goblet squat, paso a paso y de manera fácil.

El goblet squat como tal, puede que suene o no sepas a qué tipo de ejercicio corresponde, pero no es más que una versión de las populares sentadillas con el que se ejercitan muchos culturistas y deportistas y que también, se practica en el crossfit, que incorpora además el uso de una pesa. Veamos cómo se hace.

Pasos para hacer una goblet squat correctamente

Los principales músculos que trabajan en este ejercicio son los cuadríceps, glúteos y los hombros y es recomendable que lo hagan personas que tienen problemas de espalda. ya que con un goblet squat mantienes el torso más vertical que en la sentadilla tradicional. Estos son los pasos para hacerla correctamente.

Comenzamos con un posicionamiento de pies sobre la anchura de los hombros , con las puntas apuntando ligeramente hacia fuera.

, con las puntas apuntando ligeramente hacia fuera. Coge una kettlebell (o pesa rusa) o una mancuerna de 10 a 20 kg y la sostienes en tus manos con los codos no muy lejos de su torso. En el caso de que cojas una mancuerna será bueno que la cojas colocando las palmas de las manos por debajo del peso que te quede arriba, creando así una base estable que te permita ejercitarte sin problema. Solapamos la palma y los dedos hasta arriba.

10 20 kg y la sostienes en tus manos con los codos no muy lejos de su torso. En el caso de que cojas una mancuerna será bueno que la cojas colocando las palmas de las manos por debajo del peso que te quede arriba, creando así una base estable que te permita ejercitarte sin problema. Solapamos la palma y los dedos hasta arriba. Contrae tu abdomen y centro , manteniendo tu espalda recta y estable.

, manteniendo tu espalda recta y estable. Saca el pecho y no dobles los codos hacia fuera.

y no dobles los codos hacia fuera. Haz una sentadilla bajando con las nalgas todo lo que puedas.

bajando con las nalgas todo lo que puedas. No dobles la espalda y procura mantenerla completamente recta todo el tiempo.

y procura mantenerla completamente recta todo el tiempo. Mantén tus rodillas apuntando ligeramente hacia afuera.

Mantén tus dedos alineados con tus rodillas.

Empuja fuerte con los pies contra el suelo y regresa a la posición inicial.

Errores frecuentes al hacer goblet squats

Hacer goblet squats, o sentadillas squats es muy fácil, pero si eres principiante es posible que realices algunos fallos por lo que vamos a enumerarte a continuación, algunas cosas que no debes hacer:

Inclinarse hacia adelante (o hacia atrás)

Bajar completamente, no te detengas por encima del paralelo

Mantén los codos hacia afuera

Perder contacto con el suelo con los talones.

Las ventajas de hacer goblet squats

Por otro lado, debes saber además, qué ventajas tiene hacer este tipo de sentadilla: