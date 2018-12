Los pasos básicos y esenciales para que aciertes con la talla de tu bicicleta

Comprarse una bicicleta no significa solo saber qué tipos de bicis podemos encontrar en el mercado, o cuál es la que nos gusta más por su diseño y colores, sino que tenemos que escoger aquella que sea la correcta para nuestra altura y peso. Veamos a continuación, cómo saber la talla de una bicicleta, paso a paso, y de manera fácil.

Cuando hablamos de saber la talla de una bicicleta, estamos hablando de saber elegir la bici en función de la extensión de su cuadro al completo, de modo que cuando la montemos sea la adecuada para nuestro cuerpo. El tamaño de la bicicleta no será no más que el tamaño real del marco , que se forma con diferentes longitudes de tubos para reflejar las diferentes estructuras del cuerpo. Desafortunadamente, cada fabricante utiliza su propio sistema para indicar el tamaño de los distintos modelos, y además la talla puede variar entre una bici de carreras, una de montaña y una de ciudad, pero podemos aproximarnos suficiente si seguimos la guía de pasos que ahora te indicamos y de este modo evitar acabar comprando una bici que no vaya a servirnos o que incluso nos provoque tener accidentes o lesiones.

Pasos para saber la talla de una bicicleta

Aunque como hemos dicho, cada fabricante establece sus tallas para las bicicletas, la mayoría de los minoristas utilizan el mismo método que se usa con la ropa, de modo que tendremos S (pequeño) M (medio) L (grande) Estas medidas pueden proporcionar información valiosa al comprar la bicicleta. La siguiente tabla resume las correspondencias entre la altura del ciclista y el tamaño de la bicicleta.

Modelo de bicicleta de montaña

140 – 150 XS

150 – 165 S

165 – 175 M

175 – 180 l

180 – 200 XL

Modelo de bicicleta de carretera

155 – 175 M

175 – 185 L

185 – 195 XL

Elegir la talla de la bicicleta con la talla de la entrepierna

Otra forma de obtener el tamaño de la bicicleta es medir la entrepierna. El tamaño de la entrepierna va desde el suelo hasta la ingle, pero veamos cómo obtener esta medida.

Apóyate sobre una pared y coloca un libro entre tus piernas Empuje bien el libro contra la ingle y luego con una cinta métrica, toma la medida en la parte más alta del libro.

Para determinar el tamaño de la bicicleta hay dos fórmulas simples, una para bicicletas de carretera y otra para bicicletas de montaña. Si se trata de una bicicleta de carretera, simplemente multiplique el tamaño de la entrepierna por 0,66, mientras que si se trata de ciclismo de montaña, el tamaño de la entrepierna se debe multiplicar por 0,58.

A partir de esto puedes ver esta otra tabla en la que te indicamos cómo saber la talla con los datos de la altura y la medida de la entrepierna. Los dos resultados finales de cada fila (cuatro grupos de dos números en total), serán la talla adecuada de bicicleta que debes comprar.

Altura /Entrepierna/ Bicicleta de montaña/ Bicicleta de carretera

155 – 160/ 69 – 73/ 46 – 48 /38 – 40

161 – 164 74 – 75 48 – 50 41

165 – 168 76 – 77 50 – 51 42 – 44

169 – 174 78 – 81 52 – 53 46

175 – 180 82 – 84 54 46 – 48

181 – 186 85 – 88 56 50 – 52

187 – 192 89 – 91 58 – 60 52 – 54

Como ya hemos mencionado, la tabla no proporciona una medida exacta para la elección de la bicicleta, ya que las proporciones físicas de las personas varían de una persona a otra y cada una tiene su propio “estilo de conducción” que nunca será igual a otra.

Tampoco debes subestimar que incluso dos bicicletas del mismo tamaño pero de diferentes marcas pueden tener diferencias en términos de ajustes.

Cómo ajustar la altura del sillín