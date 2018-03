Sabemos que España es un país rico en cultura y lenguas. El castellano o español es nuestra lengua oficial, pero además tenemos otras lenguas también oficiales, como el gallego, el catalán y el euskera, siendo esta última una lengua que puede parecer realmente complicada si no has nacido o no tienes relación con el País Vasco. Una lengua con vocablos que aunque algo complicados, son bellos y bien merece la pena aprenderlos. Veamos a continuación, paso a paso, cómo aprender euskera de manera fácil.

Qué es el Euskera

El Euskera es el idioma del País Vasco, región situada en el norte de España , y también es el idioma oficial del País Vasco francés, que forma parte del departamento de los Pirineos Atlánticos.

El lenguaje euskera está configurado como una tipología lingüística ergativa absoluta, cuya peculiaridad consiste en el hecho de que el sujeto de un verbo transitivo es tratado de manera diferente con respecto al sujeto de un verbo intransitivo y el objeto de un verbo transitivo. En general, las lenguas ergativas se distinguen de las definidas como acusativas, como el latín o el italiano. La ergatividad se puede expresar morfológica o sintácticamente.

En lingüística ha habido numerosos intentos de reconstruir el origen de la lengua vasca o euskara, pero los resultados han sido nulos, por lo tanto, el euskera se considera un idioma aislado. Aunque el origen de las palabras vascas no está definido, ha habido numerosos préstamos lingüísticos de otros idiomas, como el latín y el español.

De hecho, los orígenes del euskera tienen sus raíces en las lenguas indoeuropeas o en lo que solía ser la lengua aquitana, que se habla en el norte del País Vasco. Los lingüistas dicen que el esukera es la única “superviviente” de las lenguas habladas en Europa occidental, aunque estuvo en peligro de extinción durante la dictadura de Franco hasta el punto de que se persiguió a los portadores de nombres y apellidos vascos. Solo al final de la dictadura de Franco el vasco comienza a recuperarse. En 1966, de hecho, legalizado es la primera escuela de idiomas Euskera después de la Guerra Civil española y la Constitución Española de 78 estipula que la lengua euskera regrese como lengua co-oficial de español en el País Vasco.

En la actualidad los niños en el País Vasco aprenden eukera en las escuelas, pero además nosotros mismos aunque no vivamos en esta comunidad podemos aprender un idioma que ciertamente es único y merece la pena conocer.

Pasos para aprender Euskera

Si deseas aprender Euskera, puede que al principio creas que es realmente complicado dado que es una lengua completamente distinta al castellano, pero como cualquier otra lengua, es cuestión de encontrar un buen curso de idiomas y estudiar a diario.

Estos serían los pasos que podríamos recomendaros para aprender Euskera:

Primero de todo debes encontrar un curso de euskera que se adapte a tu horario. En la actualidad puedes encontrar cursos online o presenciales, y en lo que respecta a los cursos de idioma algunos de ellos se dividen en niveles, de modo que te aconsejamos que te apuntes primero a un curso de euskera para principiantes. Para que te guíes un poco y dado que el euskera es un idioma único, es aconsejable además que primero de todo intentes aprender el abecedario, los artículos (determinado e indeterminado, el uso de frases exclamativas e interrogativas, el vocabulario básico, los verbos básicos como el verbo estar así como la pronunciación. Por otro lado es bueno que busques en YouTube vídeos en Euskera, o que veas programas de la televisión del País Vasco de modo que te familiarices cada vez más con el idioma. Como no, será bueno que tengas un diccionario de Español y Euskera y viceversa, e incluso lo puedes descargar en tu dispositivo móvil ya que hay muchas aplicaciones que también te ayudarán mientras aprendes el idioma. Por otro lado, puedes tomar además clases particulares y no lo dudes, y visita el País Vasco en cuanto tengas ocasión.

De este modo lograrás aprender Euskera en poco tiempo, pero para empezar ¿ que tal si aprendes las primeras palabras básicas?.