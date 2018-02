¿Alguna vez has conectado tu disco duro al ordenador para pasar cualquier documento y de repente es como si no existiera? ¿Como si no tuviera nada almacenado? Recuperar los archivos “desaparecidos” de un disco duro no es tarea fácil aunque tampoco es algo imposible.

Antes de que entres en pánico te diremos que muchas veces recuperar un disco duro es posible, siempre y cuando se sigan una serie de pasos que por otro lado no todos alcanzamos a entender. Podemos decirte entonces que la recuperación de un disco duro con éxito suele pasar por las manos de algún profesional, y aunque siempre es aconsejable que si no sabes hacerlo dejes que alguien te ayude, lo cierto es que en la actualidad existen algunos programas o software creados para la recuperación de discos e información extraviada que nos pueden ir bien a nivel usuario.

¿Cómo recuperar archivos de un disco duro dañado o bloqueado?

Si has decidido ser tú mismo quien recupere el disco que está dañado o que tal vez te aparece bloqueado, te recomendamos entonces que te descargues algún software para ello como por ejemplo EaseUS Data Recovery Wizard que puedes encontrar gratuito y tiene una interfaz fácil de usar para que recuperes archivos del disco duro dañado.

Este software también es además compatible con todos los Windows, como Widows 10/8/7, etc., lo que le permite restaurar completamente los archivos perdidos de Windows, como recuperar archivos eliminados de Windows 8 . Estos son los pasos a seguir:

Inicia el software de recuperación de datos que aparece en el programa EaseUS, selecciona el disco duro dañado y haz click en “Escanear ” para buscar todos los archivos perdidos y existentes. Primero se iniciará un escaneo rápido. Después de que se complete, se iniciará automáticamente una exploración profunda para encontrar más archivos. Después del escaneo, elige los datos perdidos y haz click en el botón “Recuperar” para recuperarlos del disco duro dañado. Aquí, será mejor que guardes todos los archivos recuperados en una unidad o dispositivo diferente en caso de falla de recuperación de datos.

¿Cómo reparar una unidad de disco duro dañada?

Después de restaurar los archivos perdidos de la unidad de disco duro dañado, ¿cómo lidiar con el disco duro dañado? A continuación, vamos a ver de qué modo puedes reparar un disco duro que está dañado.

Ejecuta CHKDSK para reparar una unidad de disco duro dañada

Si la unidad de disco duro tiene sectores defectuosos o errores internos, el disco duro puede dañarse muy fácilmente. Y si sabe cómo ejecutar el comando CHKDSK en tu PC, te será muy fácil corregir el problema del disco duro dañado. Veamos ahora cómo ejecutar CHKDSK y reparar una unidad de disco duro dañada:

Presiona primero Win + X , selecciona símbolo del sistema (Administrador). Haz click en Sí para iniciar el símbolo del sistema como administrador. Escribe: chkdsk y presiona Enter para verificar los errores en el disco duro dañado. Escribe: chkdsk D: / f / r / x para permitir que CHKDSK corrija la unidad (D es la letra de la unidad de tu disco duro dañado). Si la unidad de destino es un disco de arranque, el sistema te preguntará si deseas ejecutar el comando antes del siguiente inicio. Escribe: sí y presiona Enter para reiniciar el ordenador. El comando se ejecutará antes de que se cargue el sistema operativo, lo que te permitirá obtener acceso completo al disco y reparar la unidad dañada.

Ejecuta una verificación exhaustiva del disco para reparar el disco duro dañado

Abre el PC y haz click derecho en el disco duro y selecciona Propiedades. Ahora haz click en Herramientas > Verificación de errores en la pestaña > Haz clic en Comprobar ahora. Selecciona Comprobar el disco local y haz click en Iniciar. Cierra todos los programas en ejecución y abiertos, selecciona la opción para permitir que el sistema verifique en el siguiente arranque. Después de esto, reinicia el PC. Si te aparece un mensaje de que tu disco tiene ‘sectores defectuosos o clusters’, no te preocupes. El comando CHKDSK que hemos explicado antes solucionará este problema.

Reparar la unidad del sistema dañado desde el Panel de control

Presiona Win + X, selecciona Panel de control. Haz click en Sistema y seguridad > pestaña Centro de acciones > Expandir mantenimiento y ahora haz click en Ejecutar escaneo. Haz click en reiniciar.

Después de todos estos pasos, esperamos que hayas recuperado con éxito los datos del disco duro dañado o hayas podido corregir el problema que tuviera tu disco duro. Ahora puedes reutilizar la unidad de disco duro para almacenar y guardar datos nuevamente.