Con las primeras lluvias del otoño, los pinares se llenan de buscadores de setas y una de las más deseadas es el níscalo. Es una de las setas comestibles más populares de España, con un sabor intenso y una textura firme que la convierten en protagonista de guisos, revueltos y arroces. Pero para que lleguen al plato en su mejor punto hay que tratarlos con cuidado. Si los has recogido en el monte o los has comprado en el mercado, te explicamos cómo limpiar níscalos correctamente y cómo conservarlos.

Cómo reconocer un níscalo

El níscalo, cuyo nombre científico es Lactarius deliciosus, también se conoce como robellón, rebollón o mízcalo, según la zona de España. Su sombrero mide entre 5 y 15 centímetros de diámetro, es de color naranja brillante o salmón con bandas concéntricas más claras, y con la edad se hunde en el centro hasta tomar forma de embudo. Crece sobre todo bajo los pinos.

Su rasgo más característico es el látex de color naranja que desprende al cortarlo. Además, sus láminas y su carne se vuelven verdosas allí donde se rozan o se rompen, por lo que es habitual encontrar níscalos con manchas verdes. No es señal de que estén en mal estado: es una reacción natural de esta seta al contacto con el aire. El pie es corto, grueso y hueco por dentro.

Cuidado con el falso níscalo

Antes de limpiar y cocinar cualquier seta silvestre, la regla de oro es consumir solo las que se conocen con total seguridad. Muchas especies son tóxicas y algunas pueden ser mortales, así que, ante la mínima duda, lo mejor es no comerlas o consultar a un experto o a una asociación micológica.

En el caso del níscalo, la confusión más conocida es con el falso níscalo (Lactarius torminosus), una especie tradicionalmente considerada tóxica que provoca trastornos digestivos. Según la guía de setas de la Comunidad de Madrid, se diferencia por su sombrero peludo, sobre todo en el borde, sus láminas blanquecinas, su látex blanco en lugar de naranja y su sabor picante. Además, crece asociado a los abedules, no a los pinos.

Pasos para limpiar níscalos

La clave para limpiar níscalos es usar la menor cantidad de agua posible. Las setas absorben el agua como una esponja, y si se empapan pierden sabor y textura y se vuelven blandas al cocinarlas. Estos son los pasos:

Retira los restos grandes. Elimina con los dedos las hojas, las agujas de pino y la tierra que traigan pegadas del monte. Corta la base del pie. Con un cuchillo, retira la parte inferior del pie, que es la que acumula más tierra. Aprovecha para revisar el interior y comprobar si tiene gusanos. Limpia el sombrero con un cepillo o un paño. Usa un cepillo de cerdas suaves o un paño ligeramente húmedo para retirar la suciedad del sombrero, con movimientos suaves para no romperlo. Revisa las láminas. Entre las láminas suele quedar tierra o arena. Sacude el níscalo boca abajo y, si es necesario, pasa el cepillo con cuidado. Si están muy sucios, acláralos rápido. Si traen mucha tierra, puedes pasarlos un instante bajo el grifo, pero nunca dejarlos en remojo. Sécalos enseguida con papel de cocina. Córtalos según la receta. Una vez limpios, ya puedes trocearlos o dejarlos enteros para cocinarlos a la plancha.

Cómo saber si un níscalo tiene gusanos

Los níscalos son muy apreciados también por algunas larvas de insectos, y es frecuente encontrar ejemplares agusanados, sobre todo los más grandes y maduros. Para comprobarlo, basta con cortar el pie y observar el interior: si aparecen pequeños agujeros o galerías, el níscalo tiene gusanos.

Si solo afecta a una pequeña parte del pie, puedes cortar esa zona y aprovechar el resto. Pero si las galerías llegan hasta el sombrero, lo mejor es desecharlo. Por eso conviene revisar los níscalos lo antes posible tras recogerlos, ya que las larvas siguen avanzando con el paso de las horas.

Cómo conservar los níscalos

Los níscalos frescos son delicados y se estropean rápido, por lo que lo ideal es cocinarlos cuanto antes, como mucho en dos o tres días. Hasta entonces, guárdalos en el frigorífico dentro de una bolsa de papel, en una cesta o envueltos en un paño, nunca en una bolsa de plástico cerrada, porque la humedad acumulada los estropea.

Además, es mejor no limpiarlos hasta el momento de cocinarlos, porque cualquier resto de humedad acelera su deterioro. Si tienes muchos y no vas a consumirlos pronto, una buena opción es cocinarlos y congelarlos, por ejemplo salteados, ya que en crudo pierden textura al descongelarse.

Antes de ir a por níscalos, infórmate de la normativa

Si vas a recogerlos tú mismo, conviene saber que en muchas comunidades autónomas la recolección de setas está regulada. En algunas zonas hace falta un permiso y existen límites en la cantidad que se puede recoger por persona y día. Antes de salir al monte, consulta la normativa de la comunidad y del municipio donde vayas a buscarlas.

Recógelos con cuidado, cortando el pie con una navaja en lugar de arrancarlos, y transpórtalos en una cesta de mimbre, que permite que las esporas caigan al suelo mientras caminas y ayuda a que vuelvan a salir al año siguiente. Con estos cuidados, y una buena limpieza en casa, tendrás unos níscalos perfectos para disfrutar de uno de los grandes sabores del otoño.