¿A quién no le gusta maquillarse e ir divinas? ¡A todas! Un maquillaje muy versátil para el día a día es el de ojos ahumados. Nos aporta una mirada intensa y no es un maquillaje muy cargado. No todas sabemos maquillar el ojo de esta forma, pero te vamos a aconsejar y explicar los pasos que tienes que seguir para tener un resultado perfecto.

Efecto smokey eyes

Quizás te guste este maquillaje, pero te da pereza pensar en lo que puedes tardar en acabar. Cierto es que hay que practicar mucho para poder hacerlo bien y ligero. Cuando lo hagas varias veces conseguirás grandes resultados sin lugar a dudas. Este tipo de maquillaje te ayudará a tener un ojos más grandes, ¡apuesta por los ojos ahumados!

Ojos ahumados paso a paso

Limpia la zona que vamos a maquillar. Supuestamente si nos vamos a maquillar lo haremos en todo el rostro, por lo cual limpia toda la cara con un producto adecuado. Coloca una línea de color marrón en el párpado inferior. Pinta las líneas inferiores con un delineador negro. No pintes nunca por dentro del párpado, pues te empequeñecerá el ojo seguro. Con un delineador negro pinta una línea en el párpado de arriba. Difumínalo. Coge una sombra en tono marrón. Tienes que pintar desde la zona exterior del párpado superior hacia el interior de tú ojo. No pongas sombra en el párpado que es fijo. Pinta tus ojos con una sombra color dorada cerca al lagrimal del ojo. Tienes que difuminar bien ambos colores para que fusionen. En la esquina superior del ojo pon un poco de sombra negra para que resalte mucho más tú mirada y la haga más salvaje.

Claves de los ojos ahumados

El maquillaje smokey eyes no siempre hay que realizarlo con tonos oscuros. Podemos maquillar nuestros ojos poniéndole un toque vivo de color. Usa diferentes colores en tus sombras para realizarte el maquillaje. Puedes hacerlo para cuando vayas a una fiesta o una boda. Sustituye los colores negros y marrones por colores que vengan bien al vestuario que hayas elegido. Es verdad que el maquillaje de este tipo queda mucho mejor con colores oscuros, pero ¿eres atrevida? ¡Manos a la obra!

No uses nunca un delineador de base líquida. Este tipo de delineadores no se pueden difuminar y para conseguir unos ojos ahumados es imprescindible hacerlo. El krol queda fijo y da un resultado no apto. Hay que tener un pulso perfecto para poder aplicarlo.