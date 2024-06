El horóscopo de Esperanza Gracia: prepárate para pasar así tu semana

El 17 de junio, los planetas Mercurio y Venus ingresan en el signo de Cáncer, lo cual potenciará la creatividad de todos los signos del zodiaco. Posteriormente, el 20 de junio marca el inicio del verano con el ingreso del Sol en Cáncer. Este evento astronómico trae consigo un cambio de estación y nos invita a conectar con nuestras emociones.

Luego, el 22 de junio, tendremos la «Luna de Fresa» en el signo de Capricornio, marcando el primer plenilunio del verano. La Luna Llena en Capricornio nos invita a encontrar un equilibrio entre nuestras obligaciones y nuestra vida personal, y nos impulsa a buscar reconocimientos y logros en el ámbito profesional.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Confía plenamente en tus habilidades, y actúa con determinación para convertir tus sueños en realidad. Éste es el momento perfecto para tomar la iniciativa y seguir tu intuición. Prepárate para sorprenderte con todas las cosas maravillosas que el verano traerá a tu vida. La influencia de la Luna Llena potenciará tu éxito, y sentirás un impulso imparable hacia el triunfo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La presencia de Marte en tu signo trae consigo una renovada energía y vitalidad que despierta tu lado más apasionado. Esta semana tendrás la oportunidad de conocer personas que te abrirán nuevas perspectivas. La primera Luna Llena del verano te ayudará a cumplir tus sueños, sobre todo en lo que respecta a los viajes.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aprovecha la llegada del verano como una oportunidad para dejar atrás cualquier mal recuerdo del pasado. Con la influencia positiva de Júpiter en tu signo, contarás con una energía beneficiosa que te ayudará a superar el miedo y la desconfianza que te puedan estar limitando para llevar a cabo tus proyectos más ambiciosos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

¡Felicidades! El día 17 verás el ingreso de Mercurio y Venus en tu signo, seguido por el Sol el día 20, marcando así el comienzo del verano. Esta energía positiva te traerá oportunidades extraordinarias que deberías aprovechar al máximo. Tu seres queridos te verán como alguien muy especial gracias a tu carisma irresistible.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es posible que te enfrentes a complicaciones o que las cosas no salgan como tenías planeado, pero eso no significa que los resultados no vayan a ser positivos para ti. Tendrás la capacidad de manejar las situaciones y mostrarás tu liderazgo interior. Sin embargo, es importante recordar que no eres autosuficiente y que confiar un poco en los demás puede ayudarte.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Eres una persona muy inteligente y persistente. A pesar de los obstáculos que se presenten en el camino de la vida, tarde o temprano logras alcanzar tus metas y eso hace que otros a tu alrededor te envidien. Debes alejarte de aquellas personas que te frenan y no te permiten vivir de acuerdo a tus deseos. La Luna Llena del día 22 te brinda una oportunidad fabulosa para encontrar el amor.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Estás atravesando una situación difícil y sientes que todo está al borde de explotar, pero pronto experimentarás un cambio que renovará tu esperanza en el futuro. La influencia de la Luna Llena será beneficiosa para asuntos familiares y podría traerte una gran alegría que te ayude a dejar de lado otros problemas que actualmente parece que no tienen solución.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Con la Luna creciente en tu signo los días 17 y 18, tu intuición se agudiza y tomarás decisiones muy acertadas. Prepárate para enfrentar nuevos desafíos con toda tu energía y alcanzar tus objetivos. La Luna Llena del día 22 podría traerte la oportunidad de realizar un viaje que llevas deseando mucho tiempo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Comienzas el verano con algunas fluctuaciones y cierto desánimo, pero la influencia lunar en tu signo los días 19, 20 y 21 te dará la fuerza necesaria para establecer límites a lo que te perturba y para no tolerar situaciones que no te benefician y te agotan. La primera Luna Llena del verano podría traerte la solución esperada a un problema financiero.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu enfoque reflexivo y tranquilo te guiará para formular las preguntas adecuadas y tomar la decisión que has estado considerando. Con la Luna Llena en tu signo el día 22, sentirás un impulso renovado para perseverar y perseguir tus sueños. Es crucial no permitir que los problemas de otros se conviertan en los tuyos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El verano se presenta con promesas que están destinadas a hacerte feliz. Los momentos de soledad y miedo quedan atrás, y la ilusión regresa a tu vida. Confía en tu intuición, que será tu mejor aliada para llevar adelante los planes que has estado gestando. Deja que la suerte fluya y se manifieste de manera espontánea, sin necesidad de forzar los acontecimientos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con la llegada del verano, tendrás la oportunidad de experimentar nuevas formas de vida que te llenarán de felicidad, incluyendo viajes, amores, proyectos nuevos y aventuras de todo tipo. La Luna Llena del día 22 será un momento propicio para hacer nuevas amistades.