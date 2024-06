El motivo por el que el Sol arde pese a que en el espacio no hay oxígeno

El Sol está a una temperatura de millones de grados, arde en el espacio pese a no haber oxígeno de por medio. Algo que quizás nos sorprenderá, pero es una realidad que responde a la ciencia y que nos puede dar una pista sobre cómo funcionan las estrellas.

Es la estrella más próxima y la encargada de permitir esa vida en la Tierra que sin él sería imprescindible. Por lo que estamos ante un elemento que debemos conocer bien para poder admirar y también mantener.

El Sol arde en un espacio sin oxígeno

Estamos acostumbrados a ver el fuego que necesita consumir oxígeno para seguir dando lo máximo de sí mismo. Ese calor que nos acompaña en invierno y que representa un drama si aparece fuera de los límites que marcamos. Sin duda alguna, al igual que Sol, la vida no sería posible sin el fuego.

El descubrimiento del fuego cambió las reglas y le dio al ser humano una serie de elementos que nos han permitido obtener un cambio de ciclo importante. Una situación que ha dado de sí una serie de elementos que son claves y que quizás hasta la fecha no conocías, darle el valor que se merece al Sol es esencial.

Ese paralelismo del fuego y del Sol tiene su sentido. Sin él sería imposible mantener la vida tal y como lo conocemos. El fuego no Solo aportó, calor, también permitió la cocción de los alimentos que fue esencial para el desarrollo del ser humano tal y como lo conocemos hoy en día.

Estamos ante un cambio de ciclo que ha acabado dando una serie de detalles que permiten conocer al ser humano un poco más y también al universo que nos rodea. La atmosfera que nos protege cambia las reglas y permite la vida. Al crear un ambiente con una cantidad de oxígeno que debe ser suficiente para poder vivir.

Apostando claramente por un elemento que se ha convertido en un dolor de cabeza que nos produce el pensar un fuego en el espacio. Cuando no hay oxígeno suficiente para ver llegar este elemento, con lo cual, hay un motivo que nos indica que el Sol no lo necesita, ya que funciona de manera diferente a como actúa un fuego convencional. Este es el motivo por el que el Sol no necesita oxígeno.

Este es el motivo por el que el Sol arde

El calor del Sol es tan intenso que llega a miles de kilómetros de distancia, es capaz de conseguir que nuestro planeta se mantenga a una temperatura que es constante y lo hace de tal forma que debemos conocerlo. Su funcionamiento es el de una estrella convencional, por lo que se rige por un fenómeno que aún no hemos dominado en la tierra.

La energía nuclear es la que es capaz de generar más calor y altas temperaturas con menos recursos. Es un tipo de energía que ha sido considerada verde actualmente en algunos países, dejando a un lado los niveles de contaminación que puede generar o los recursos que se necesitan.

El ser humano está aprendiendo a usar una energía que es la que hace que el Sol lleve emitiendo calor y energía desde hace millones de años. Lo consigue de tal forma que nos podemos permitir una serie de elementos que son claves y que quizás debemos tener en cuenta. Habrá llegado el momento de saber bien cómo funciona ese Sol que tenemos a una distancia casi exacta para poder vivir bien, lo mejor es que arde sin oxígeno, algo que en nuestro planeta sería imposible.

La fusión nuclear permite que el núcleo del Sol, donde la temperatura alcanza los 15 millones de grados centígrados, los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio. Se calcula que 700 millones de toneladas de hidrógeno se transformarán en 695 millones de toneladas de helio.

La transferencia de radiación que sucede en el espacio es el que nos permite notar el calor de ese ‘fuego’ que produce el Sol. Aunque la realidad es que es una cantidad de energía enorme que nos llega y que podemos sentir pese a la distancia. Un elemento que permite que vivamos cómodamente a merced de las estaciones y de unos cambios que pueden llegar a ser importantes.

En esencia, estamos ante un giro radical que puede acabar provocando algo distinto si lo intentamos controlar. Es casi imposible reproducir las condiciones del Sol, desde donde se genera una cantidad de energía enorme. Con esta fuerza que utiliza para mantener ese fuego que vemos y sentimos de muy lejos se podrían hacer muchos cambios a largo plazo. Quizás algún día sepamos cómo funcione y podamos poner en práctica toda su energía para salir de este lugar el universo.