Alcohólicos Anónimos o AA, fue fundada en Akron, Ohio en 1935 por Bill W. y el Dr. Bob Smith. Bill había sido un exitoso corredor de bolsa de Nueva York y el Dr. Bob ejercía como cirujano en Akron. Ambos habían luchado contra el alcoholismo, tal es así que en el momento de conocerse el Dr. Bob aún no había logrado alcanzar salir del problema. Bill había logrado la sobriedad gracias a su participación en el Oxford Group, un movimiento religioso no secular muy conocido a principios del siglo XX. El Dr. Bob también había formado parte del Grupo Oxford, pero no había podido alcanzar la sobriedad hasta que conoció a Bill. Cuando se conocieron en AA por primera vez, Bill y el Dr. Bob adoptaron principios fundamentales del Grupo que incluyen honestidad, altruismo, pureza y amor, para ayudar a definir y guiar el programa. También incorporaron los principios de Oxford de admitir tus errores y enmendar a los que has lastimado. Por lo tanto, los primeros Alcohólicos Anónimos no eran anónimos, pero sí alcohólicos. Hasta aquel momento, porque lograron salir del infierno.

Los primeros Alcohólicos Anónimos

Bill y Bob habían intentado dejar en el pasado el alcohol, siendo miembros de distintos grupos de ayuda que se centraban más en la parte espiritual para encaminar sus vidas.

Si bien en esos grupos la mayoría no eran bebedores, esa ayuda le sirvió a Bill para dejar la bebida. Antes de llegar a los 40 años, ya era consciente de que necesitaba ayuda médica para poder afrontar y resolver sus problemas, su enfermedad a la adicción por el alcohol. Se lo propuso y con ayuda lo logró.

Una vez superado su problema, pudo empezar una nueva vida, en la que trató de ayudar a otros alcohólicos a rehabilitarse. Por otro lado, el Dr. Bob, el otro fundador del movimiento, continuaba bebiendo y destrozando su vida, a pesar de los reiterados intentos.

Pero finalmente en 1935, Bill, ya sobrio, viajó a Akron, en Ohio, por motivos laborales. Pero aún no había logrado dejar la bebida. Pero ya como integrante de Alcohólicos Anónimos, se toma como fecha de su fundación el 10 de junio de 1935, ya que fue el último día en el que el Dr. Bob se emborrachó.

¿Cómo ayudó esta fundación a dejar de beber a otras personas?

Seguramente con cierta resaca el Dr. Bob pasó el día después de su última borrachera hablando con Bill sobre cómo ayudar a otros a dejar de beber.

Llegaron a la conclusión que era más razonable partir de la idea de estar 24 horas sobrio, que pensar que ya no iba poder beber nunca más.,

Esa idea era fundamental, ya que no había que enfrentarse a todo un camino, sino a lo inmediato y siguiente paso. O sea, centrarse en aguantar las próximas 24 horas sin beber.