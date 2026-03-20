Ni Segovia ni Mérida: el insólito acueducto de hormigón hallado en Zaragoza que es una joya única en España

Un insólito acueducto de hormigón ha sido hallado en Zaragoza, una hoya única en España que puede cambiarlo todo. Tocará estar muy pendientes de una serie de elementos que son los que marcan el pasado de nuestro país. Podremos descubrir en primera persona una serie de propiedades que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de saber qué es lo que nos espera con este insólito acueducto de hormigón que parece sacado de una película.

La historia no deja de ser la reconstrucción de un pasado que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa. Descubrir de dónde venimos y hacerlo de tal forma que tendremos que empezar a pensar en determinados procesos que quizás hasta el momento no esperaríamos que tuviéramos en mente. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Cada elemento que descubrimos puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en mente.

Ni Mérida ni Segovia

España es un país con una historia realmente sorprendente que puede hacernos sentir los reyes de un mundo que hace unos años parecía a nuestros pies. Hemos sido un gran imperio del que todavía sentimos su influencia y poder, a través de unas construcciones que nos enseñan lo que en su día fue una realidad.

Poco a poco, trozo a trozo, vamos sumergiéndonos de lleno en una historia que ha acabado siendo la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden acabar convirtiéndose en una manera de conectar un poco mejor con el pasado más lejano.

De los tiempos de los acueductos quedan algunos indicios de lo que ha acabado siendo una realidad. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días.

Es hora de pensar en los grandes acueductos, pero también en este descubrimiento que puede acabar siendo el que nos sumergirá de lleno en una serie de peculiaridades a través de un detalle que puede ser esencial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en la lista de construcciones de este tipo a otro elemento que puede ser esencial que descubramos por completo.

Hallado en Zaragoza un insólito acueducto de hormigón

Tal y como explican desde el Ayuntamiento de Zaragoza: «Los trabajos de la reforma integral de la plaza de San Miguel y el Coso continúan aportando datos relevantes para conocer el pasado histórico de la ciudad de Zaragoza. En este caso, las tareas arqueológicas, que se ejecutan en coordinación con las obras de infraestructuras, han localizado los restos de una arcada que llegan, al menos, a cuatro metros de profundidad y «que puede identificarse con lo que fuera en su día un puente, posiblemente también con funciones de acueducto para llevar el agua desde el cauce del río Huerva al interior de la ciudad», ha explicado el jefe del Servicio Municipal de Arqueología, José Juan Domingo».

Siguiendo con la misma explicación: «Los restos aparecidos tienen una gran importancia en el aspecto de registro histórico y documental porque se trata de la primera estructura de este tipo encontrada en Zaragoza. Gracias a la coordinación constante entre las obras de reforma y los trabajos de arqueología, se ha logrado una colaboración que asegura que el patrimonio histórico de la ciudad quede estudiado y protegido, mientras las obras continúan su curso con total normalidad y sin retrasos», ha apuntado Domingo.Este nuevo hallazgo se ha localizado en las zanjas abiertas ya a la altura del Coso, en su esquina con la calle Espartero. «Se trata de una estructura fabricada en opus caementicium, el hormigón romano, construida en las primeras décadas de vida de Caesar Augusta y que puede identificarse con lo que habría sido en su origen un puente, posiblemente también con funciones de acueducto. Parece que esta estructura salvaba una vaguada que ocupaba el trazado del Coso en época romana y que a partir de la reforma de la muralla en el siglo III es ocupada por el foso de la misma», ha especificado Domingo».

A medida que se vayan realizando las correspondientes excavaciones, iremos redescubriendo más y más de este lugar que puede acabar siendo el que nos dará una información importante. El pasado romano de esta gran ciudad puede acabar siendo el que nos descubrirá una forma de construir y de traer agua a la capital que quizás nos sorprenderá. Los romanos eran grandes expertos a la hora de aprovechar al máximo los recursos de cada territorio.