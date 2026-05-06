El hallazgo que desconcierta a los arqueólogos: una diadema de oro y tres dientes reescriben la Edad del Bronce

Una diadema de oro, tres dientes y una tumba en posición fetal son los objetos que pueden cambiar la historia de la Edad de Bronce por su fecha. Ese es el hallazgo que han hecho los arqueólogos y que se ha publicado en un nuevo estudio de la revista Archaeologia Austriaca, dedicado a nuevas fechas absolutas para tres enterramientos del Danubio serbio.

Los investigadores O. Mladenović y A. Bulatović encontraron, al analizar los dientes humanos, que las piezas dentales tienen fechas absolutas, ya que se estudió el DNI temporal que confirmaría la fecha correcta. Con esto, muchos de los entierros que se pensaban que eran de la Edad de Bronce resultan ser más antiguos y otros más recientes.

El Danubio no es un río cualquiera en Europa. Es un corredor natural de movilidad que ha conectado culturas desde hace millones de años. Lo que ocurre en el río afecta aguas arriba y aguas abajo. Por tanto, si el yacimiento de Zemun cambia de fecha, los yacimientos encontrados en Europa deben revisarse de manera sincronizada.

La diadema encontrada en el hallazgo de los arqueólogos

El oro, históricamente, es un símbolo asociado con la riqueza y el poder. Es por ello que, al encontrar la diadema en este hallazgo, los arqueólogos consideran que la persona que fue enterrada tenía cierto estatus social en la sociedad del momento.

El hallazgo hecho en Zemun, cerca de Belgrado, confirma que la zona era comercializada o transitada por las élites de la época, ya que no es la primera pieza de oro que se encuentra en la localización. También confirma que existían redes de intercambio de largo alcance que conectaban el corazón de los Balcanes con los Cárpatos y el mar Egeo.

Todo es importante porque mueve todos los engranajes históricos de la zona. Con este descubrimiento, se sabe con fecha precisa de la existencia de organizaciones sociales jerárquicas cuya ubicación estaba basada, hasta el momento, en conjeturas.