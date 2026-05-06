La comunidad judía denuncia como “antisemita” procesar a dos rabinos por practicar circuncisiones en Bélgica

La Asociación Judía Europea (EJA) ha expresado una fuerte condena tras conocerse la intención de la Fiscalía de Amberes de llevar a juicio a dos mohels, los encargados de realizar la circuncisión ritual dentro de la tradición judía. La decisión ha generado una profunda controversia en Bélgica y ha reabierto el debate sobre los límites entre la legislación estatal y la libertad religiosa en Europa.

El presidente de la EJA, el rabino Menachem Margolin, calificó el procedimiento judicial como «antisemita» y aseguró que no se trata de una interpretación ambigua, sino de una medida que, a su juicio, ataca directamente la vida judía en el continente. En sus declaraciones, afirmó que esta situación recuerda a «los esfuerzos realizados en Europa contra la práctica judía antes de la Segunda Guerra Mundial», subrayando la gravedad con la que la organización interpreta el caso.

La Fiscalía de Amberes ha argumentado que la circuncisión es un procedimiento médico que, bajo la legislación belga, debe ser realizado únicamente por profesionales sanitarios autorizados, cuestionando la realización de estos actos por mohels tradicionales. En este caso, ha argumentado que los tres rabinos carecen de licencia médica. Sin embargo, fuentes consultadas por OKDIARIO esgrimen lo contrario, que sí la tienen.

Margolin también criticó lo que considera una incoherencia institucional, señalando que la misma fiscalía que, según él, archiva con frecuencia casos de antisemitismo, ahora actúa contra prácticas religiosas fundamentales del judaísmo. En su opinión, esta actuación cruza una «línea roja» y contradice los principios de libertad religiosa que, sostiene, están garantizados en Bélgica.

El dirigente de la EJA defendió además que la circuncisión no solo es una práctica religiosa milenaria, sino que también cuenta con respaldo médico en determinados contextos, lo que, a su juicio, refuerza su legitimidad. Por ello, considera injustificado su cuestionamiento legal cuando se trata de su aplicación dentro de la comunidad judía.

Las declaraciones han incluido también una advertencia especialmente contundente: según Margolin, este tipo de decisiones transmite el mensaje de que los judíos «ya no son bienvenidos en Bélgica», lo que podría situar a la comunidad judía en una posición de vulnerabilidad y exclusión. En ese sentido, anunció la organización de una conferencia para abordar la situación, en la que incluso se contemplaría el debate sobre la emigración de judíos del país.

La EJA ha descrito el contexto actual como un momento «profundamente preocupante» para la convivencia en Bélgica, insistiendo en que cualquier limitación a prácticas religiosas tradicionales puede tener consecuencias graves para la vida comunitaria. El caso ha generado expectación y se espera que continúe el debate político y social en los próximos días, tanto en Bélgica como en el ámbito europeo.

En mayo de 2025, la policía de Amberes realizó una serie de redadas contra rabinos acusados ​​de realizar circuncisiones religiosas en bebés sin tener licencia médica. Ninguna ley belga regula específicamente estas prácticas. Pero, la legislación exige de forma general que todos los procedimientos médicos sean realizados por un profesional de la salud con licencia.