Puerto y Ayuntamiento de Palma coinciden: el atrevido Pesquero no encaja con el centro histórico después de que este proyecto fuera rechazado por unanimidad por los expertos de la Comisión de Centro Histórico por su impacto visual respecto a La Lonja, Consolat o Catedral de Palma.

La Autoridad Portuaria de Baleares ha precisado en un comunicado que a fecha de hoy no ha otorgado aún la concesión definitiva a la empresa Coliving Puig de Alaró S.L., responsable del controvertido proyecto.

Tal y como estaba previsto desde el inicio del procedimiento, dicha concesión está condicionada a la obtención de la licencia de obras, cuya competencia corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de Palma.

Por tanto, no se formalizará la concesión mientras no se disponga de esta autorización municipal, garantizando así el pleno respeto a los criterios urbanísticos y patrimoniales aplicables en este enclave de especial sensibilidad.

A este respecto, es importante subrayar que, en los criterios relacionados con la integración arquitectónica del proyecto en su entorno, la APB ya expresó durante la valoración del concurso una posición coincidente con la que ahora manifiestan el Ayuntamiento y la Comisión de Centro Histórico.

De hecho, la propuesta seleccionada obtuvo una puntuación muy baja en este apartado: sobre un máximo de 8,1 puntos, recibió únicamente 1,13 puntos. Ahora bien, el resultado del concurso responde a una valoración global de todos los criterios establecidos.

A pesar de la baja puntuación en el apartado de integración en el entorno, la

propuesta ganadora obtuvo una calificación significativamente superior al resto de candidaturas en el conjunto de factores evaluados.

En particular, destacó en aspectos clave como las ventajas operativas del servicio propuesto, el volumen de inversión comprometida, las mejoras medioambientales, así como los sistemas de gestión y tratamiento de residuos, entre otros elementos determinantes.

Criterios de interés general

Conviene recordar que el subcriterio de adecuación al entorno no se limita exclusivamente a la integración arquitectónica, sino que evalúa el conjunto del proyecto en su globalidad, incluyendo cuestiones como la configuración de los espacios, la gestión de residuos, la movilidad, la eficiencia energética o el impacto de las instalaciones.

La Autoridad Portuaria de Baleares reitera en un comunicado que su actuación se rige por criterios de interés general, basados en una ponderación equilibrada y transparente de todos los factores del concurso.

En los aspectos subjetivos vinculados a la integración en el entorno, la APB comparte el criterio expresado por el Ayuntamiento, y precisamente por ello el propio procedimiento ya contemplaba los mecanismos necesarios para asegurar la adecuada integración puerto-ciudad en las fases posteriores.

Asimismo, en los próximos pasos, la APB garantizará el respeto estricto a los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación entre todos los participantes, así como el pleno cumplimiento de la legalidad y la máxima transparencia en la gestión de sus espacios.