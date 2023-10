¿Hubo ejército español en la guerra de Vietnam?

La guerra de Vietnam, que tuvo lugar entre 1955 y 1975, fue un conflicto en el que se enfrentaron el Viet Cong, grupo guerrillero comunista, y el gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y otros países aliados. Aunque España no participó de manera directa en esta guerra, su papel diplomático y humanitario fue destacado en aquellos años. Aquí te contamos el papel español en este importante conflicto bélico.

La Guerra Fría

Durante la Guerra Fría, España adoptó una política de neutralidad, conocida como «Doctrina de la No Intervención». Esto implicaba que España no se involucraría en conflictos internacionales, como fue el caso de la guerra de Vietnam. Sin embargo, esto no significa que España estuviera completamente ajena a lo que sucedía en el sudeste asiático.

España mantuvo relaciones diplomáticas con Estados Unidos y otros países aliados durante la guerra de Vietnam. Aunque no se enviaron tropas españolas al frente, España sí ofreció apoyo logístico a las fuerzas estadounidenses. Se permitió el uso de bases militares españolas para el tránsito de aviones y buques de guerra estadounidenses, así como para el abastecimiento de tropas y suministros.

Labores humanitarias

Además, España colaboró en labores humanitarias. Se estableció un hospital militar en Filipinas, en el que se atendieron a soldados heridos provenientes de Vietnam. También se llevaron a cabo misiones de evacuación de refugiados vietnamitas, ofreciendo asilo a aquellos que lo solicitaran en territorio español. Estas acciones humanitarias fueron reconocidas por la comunidad internacional.

A pesar de la neutralidad oficial, hubo ciudadanos españoles que decidieron unirse a la guerra de Vietnam. Algunos de ellos eran hijos de emigrantes españoles que vivían en Estados Unidos y decidieron alistarse en el ejército estadounidense. Otros eran españoles que se encontraban en Vietnam por motivos personales o profesionales, como periodistas o cooperantes.

Consecuencias de la participación española en la guerra

La participación de estos ciudadanos españoles en la guerra de Vietnam fue variada. Algunos estuvieron en el frente de combate, mientras que otros desempeñaron labores de apoyo logístico o trabajaron en hospitales de campaña. Muchos de ellos regresaron a España con secuelas físicas y psicológicas, y su experiencia en la guerra de Vietnam ha sido poco conocida y reconocida en el país.

A lo largo de los años, se han llevado a cabo diversas iniciativas para rescatar la memoria de los españoles que participaron en la guerra de Vietnam. Se han publicado libros y documentales que cuentan sus historias, y se han organizado exposiciones y encuentros para recordar su labor y sacrificio. Aunque su participación fue individual y no oficial, su contribución no debe ser olvidada. Su contribución ha sido rescatada y reconocida en los últimos años, pero aún queda mucho por conocer y recordar sobre su experiencia en la guerra de Vietnam.