Europa cuenta con países que gozan de economías estables. Sin embargo, no siempre fue así. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la economía europea se vio afectada. Uno de los países que más sufrió las consecuencias fue Alemania. Entre 1921 y 1923 se vivió en Alemania una hiperinflación que trajo consigo problemas económicos, políticos y sociales. ¿Conoces ese momento histórico de la economía europea? Aquí te mostramos algunos datos interesantes.

El siglo XX empieza con una hiperinflación

Al término de la primera guerra mundial, países como Francia y Bélgica comenzaron a cobrar por los daños causados por la guerra. En tales momentos, Alemania no contaba con una gran reserva de oro.

Pese a la complicada situación en la que se encontraba Alemania, no se le perdonó el pago de indemnizaciones. Ambos países ofrecieron la opción del pago con recursos materiales. Alemania se negó a aceptar tal oferta y decidió realizar una parte del pago con el poco respaldo de oro con el que contaba.

Tal acción desencadenó graves consecuencias a la economía del país. Por un lado, se creó una nueva moneda, el Papiermark. La nueva moneda nacional fue una pseudo solución. El problema con esta moneda era no tener respaldo alguno. Por lo tanto, el valor que tenía no estaba garantizado.

Para poder pagar la deuda con otros países se imprimieron grandes cantidades de papel moneda. El flujo del dinero fue desmedido, lo que llevó a una devaluación de su moneda.

La devaluación del marco se veía reflejado junto a su cambio en dólares. A finales del año 1922 un dólar era equivalente a 80,000 marcos. Los precios se elevaban rápidamente y sin control alguno.

El problema radica en que se imprimían billetes en cantidades desmedidas. La sociedad en general contaba con grandes cantidades de dinero, pero sin valor alguno. La gente necesita transportar su dinero en maletas, dado que tenían demasiado.

El dinero perdía su valor casi al instante. No servía de nada tener tanto dinero si al día siguiente este no era suficiente para pagar. Había tanto papel moneda impreso e inservible que los niños lo usaban para jugar, los adultos lo quemaban en sus fogatas, y etc.

La solución y los restos de la hiperinflación

Alemania se vio obligada a cambiar de moneda nuevamente. Esta vez con el respaldo de tierras y otros recursos. De igual manera, el cambio de la administración y regulación de la economía fue fundamental para salir de esta enorme crisis.

En la actualidad sigue siendo sorprendente la forma en que Alemania pudo salir de su crisis económica. Además de volver a colocarse como uno de los países con mayor economía estable.

Después de conocer esta parte de la historia, ¿qué opinas del papel de un país como Alemania en esa etapa del nacimiento de Europa?