¿Colón pudo despoblar América? Un descubrimiento confirma cuándo colapsó la sociedad indígena

El descubrimiento de América es uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, pero sobre él se han contado muchas mentiras e inexactitudes.

Por ejemplo, hay quienes acusan a los descubridores de haber provocado una disminución de la población en el continente sin precedentes e incluso lo catalogan de genocidio.

En el otro extremo, están los que defienden que la población en América era muy pequeña y que no fue hasta la llegada de Cristóbal Colón que comenzaron a desarrollarse.

Ahora, un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences podría arrojarnos un poco de luz sobre cómo era la población en América antes de que llegase el Imperio Español.

La investigación, liderada por arqueólogos de la Universidad de Wyoming, ha utilizado más de 60.000 fechas de radiocarbono, para trazar la evolución demográfica de las sociedades indígenas durante los 2.000 años previos a la llegada de Colón.

Las conclusiones del estudio han sido muy claras: la población en el norte de América alcanzó su pico máximo muchísimos años antes del descubrimiento.

El descubrimiento que demuestra cuándo colapsó el norte de América

Según esta investigación, la población en el norte de América sufrió muchas variaciones en los siglos previos a la llegada de los europeos.

Por ejemplo, han calculado que fue en el año 1.150 d. C. cuando alcanzó su pico máximo, lo que les permitió desarrollarse tecnológicamente y producir varios avances.

Sin embargo, muchas de estas ciudades fueron desapareciendo o disminuyendo su tamaño por diversos conflictos internos. Eso provocó que cuando llegaron los exploradores españoles no pasasen por su mejor momento.

Un ejemplo de esto es Cahokia, una de las mayores ciudades prehispánicas, que se calcula que llegó a tener más de 100.000 habitantes. Pese a ello, desapareció completamente un siglo antes del descubrimiento de América.

¿Por qué disminuyó la población de América antes de Colón?

La investigación ha desvelado que la historia de América es mucho más dinámica de lo que algunos piensan.

Lejos de ser algo estable, las poblaciones aumentaron y disminuyeron a lo largo de los años, y los motivos no son muy diferentes a los que ocurrían en Europa.

Obviamente, los conflictos políticos jugaron un papel fundamental, pero hay otras razones de peso. Un factor muy relevante fue el gran tamaño de las ciudades.

Los momentos de mayor densidad de población propiciaron problemas de salubridad, que explican la aparición de enfermedades y pandemias mucho antes de 1492.

Además, la escasez de recursos y las sequías prolongadas también afectaron negativamente a la población, lo que provocó diversas migraciones y la desaparición de asentamientos completos.

Por todo ello, una conclusión a la que han llegado los arqueólogos es que la población indígena ya sufría epidemias, guerras y ciclos de auge y declive mucho antes de que España llegase al continente.