Los arqueólogos hallan restos de ánforas, máscaras y vajillas en el yacimiento fenicio más importante de Málaga: «Supera con creces lo conocido hasta el momento»

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Málaga (UMA) ha documentado restos de ánforas fenicias, un fragmento de máscara de terracota y piezas de vajilla en el Cerro del Villar. Se trata de un yacimiento fenicio situado en la desembocadura del río Guadalhorce, en Málaga.

Los hallazgos corresponden a la quinta campaña de excavación, que se desarrolló del 24 de agosto al 18 de septiembre de 2026. Según la UMA, el enclave tiene casi 3.000 años y presenta un «excepcional estado de conservación». Aun así, los trabajos solo han dejado al descubierto menos del 10 % de su superficie.

Por su parte, la Junta de Andalucía, que declaró el Cerro del Villar Bien de Interés Cultural en la categoría de zona arqueológica, sostiene que el yacimiento «excede a los restantes centros fenicios de la Andalucía mediterránea» por su trazado urbano complejo y desarrollado.

¿Qué han encontrado los arqueólogos en el yacimiento fenicio de Málaga?

En una habitación que funcionaba como almacén y que sufrió un incendio, el equipo ha identificado los restos de al menos seis ánforas fenicias. Junto a ellas se conservan restos orgánicos, como semillas y madera quemada de antiguas estanterías.

A unos 30 metros, hacia el borde noreste de la antigua isla, otro gran edificio próximo a una zona de atraque ha aportado un alto número de fragmentos de ánforas griegas. Proceden de talleres de lugares como Corinto y contendrían vino y aceite de calidad.

Ese inmueble cuenta además con habitaciones dedicadas a prácticas de culto. Allí ha aparecido un nuevo fragmento de máscara de terracota, fabricada en los propios talleres alfareros del Cerro del Villar, un indicio de la importancia que tenían los ritos en ese sector del asentamiento.

Tres fases de construcción superpuestas en la Málaga fenicia

Los dos sectores excavados al norte de la antigua isla muestran al menos tres fases arquitectónicas superpuestas, fechadas entre finales del siglo VIII y el siglo VII a. C.

Son restos de distintos edificios separados por calles, con muros que en algunos puntos superan el metro y medio de altura. Esa acumulación forma un auténtico tell (una colina artificial creada por la superposición de construcciones durante siglos en un mismo lugar), que recuerda a las grandes ciudades del Próximo Oriente.

En el otro extremo de la isla, bajo los restos de la ocupación romana, el equipo ha localizado edificaciones de época fenicia arcaica, de finales del siglo VIII a. C. Su técnica constructiva, su orientación y la cerámica asociada indican que el poblamiento ya se extendía entonces por gran parte de la isla.

El comercio de metales, marfil y vino en el puerto fenicio de Málaga

En el entorno del gran edificio del noreste destaca la metalurgia del plomo, el bronce y el hierro, con una entidad mayor de la conocida hasta ahora. Según los análisis del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al yacimiento llegaban minerales de distinta procedencia, como plomo de Almería. Los artesanos locales también transformaban marfil en productos de lujo.

Asimismo, el equipo ha descubierto nuevas pesas de balanza de metrología fenicia, de plomo o bronce, destinadas a pesar productos de alto valor. En el siglo VII a. C., el Cerro del Villar sería uno de los puertos comerciales más destacados del sur peninsular, que algunos investigadores relacionaron en su día con la ciudad de Mainake.

¿Hasta cuándo estuvo ocupado el yacimiento fenicio de Málaga?

Sobre los restos fenicios, el equipo ha localizado estructuras que podrían corresponder a hornos más recientes, vinculados a testares (vertederos de alfarería) con restos de ánforas, lebrillos, platos y cuencos, fechados entre los siglos VI y V a. C. Ese dato indica que el yacimiento estuvo ocupado de forma ininterrumpida al menos entre los siglos VIII y V a. C., algo desconocido hasta ahora.

«Esto significa que en esos momentos el asentamiento funcionó como un ámbito artesanal relacionado con la ciudad, pero con una entidad superior a lo que se había imaginado hasta el momento», explica José Suárez, profesor de Prehistoria de la Universidad de Málaga y director científico de la campaña.

Un posible parque arqueológico en el Cerro del Villar

Esta campaña cierra las excavaciones del Proyecto General de Investigación en el Cerro del Villar (2022-2026). Según la UMA, su aportación al conocimiento del yacimiento fenicio supera con creces lo conocido hasta el momento.

Destaca un gran proyecto urbanístico del siglo VII a. C., que sitúa el asentamiento entre los más importantes de su época en el extremo occidental del Mediterráneo.

«Junto a esto, el estado de conservación de las estructuras, que supera en algunos casos más de 1,5 m de altura, evidencia que existen ya elementos que, una vez acondicionados para la visita, podrían configurar un parque arqueológico periurbano en Málaga», aseguran los impulsores del proyecto arqueológico.

Para el próximo año, el equipo prevé redactar el detalle de todos los resultados, continuar con el estudio de los materiales y organizar actividades de divulgación.