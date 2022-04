Zion & Lennox han vuelto a sorprender a sus fans. En esta ocasión, el dúo se ha unido a Revol para lanzar ‘Tus labios’, una colaboración muy esperada, que desde su estreno no ha tardado en convertirse en todo un éxito, alcanzando los primeros puestos de las listas de varios países.

Se trata de una canción muy esperada por todos los seguidores de ambos artistas, que como era de esperar, no ha defraudado. El dúo Zion & Lennox y Revol fusionan sus estilos a la perfección, en una canción junto a la que han publicado un videoclip muy especial.

El videoclip de ‘Tus labios’ también ha tenido una gran acogida por parte de los fans. Tras su lanzamiento, no tardó en posicionarse entre las tendencias de Youtube, así como también ha tenido una gran acogida la canción en todas las plataformas digitales.

Increíble con el apoyo de una marca tan icónica como @jackdaniels_us @billboardlatin por invitarnos a una noche mágica en el #TheRoxy #LosAngeles… Gracias por el apoyo! Los amamos 🥃🎶🔥#ZionyLennox #LaZylaL pic.twitter.com/LLb7poNbWh — Zion & Lennox (@zionylennoxpr) April 3, 2022

Por otro lado, el dúo formado por Félix Gerardo Ortiz (Zion) y Gabriel Enrique Pizarro (Lennox) no deja de lanzar éxitos. En su larga trayectoria musical nos encontramos con canciones como ‘La Player’, ‘Alocate’, ‘Loco’ y, ‘Yo voy’ junto a Daddy Yankee, entre otros grandes éxitos de los artistas. Y ahora regresan con un nuevo hit.

‘Tus Labios’ ya es un nuevo éxito de Zion & Lennox. Esta canción cuenta con una romántica letra que habla de querer arriesgarlo todo por un amor, a pesar de ser consciente de que no será fácil y que no hay seguridad de que ese amor llegue a buen puerto.

“Yo vivo baby en tus labios, y aunque yo quisiera olvidarlos, no puedo. Aunque sé que no me conviene, yo me enredaré en tu piel, sabiendo que voy a perder otra vez”, dice la letra de ‘Tus labios’. ¡No te lo puedes perder!.