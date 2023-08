Zendaya se sincera, como nunca, sobre su relación con Tom Holland

Zendaya es una de las actrices del momento en todo el mundo. Sin embargo, la joven es muy hermética con su vida privada. Aunque mantiene una relación con Tom Holland desde hace años, apenas habla sobre su noviazgo. No obstante, en una entrevista exclusiva con ELLE USA, de la que es portada, ha hecho una excepción.

A pesar de que desde el comienzo de su relación ambos actores han hecho un gran esfuerzo para lidiar con la intrusión en su vida personal, dejando a un lado la atención constante de los medios de comunicación, la actriz se ha querido sincerar sobre su relación en su última entrevista.

En la entrevista, Zendaya relata cómo, después del éxito de la última temporada de Euphoria y la película de Spiderman, tuvo que adaptarse a que su vida privada se mezclase con la atención pública, no obstante, revela que finalmente ha aprendido a manejar la situación.

#Zendaya’s entering an era of risk—one that shows she’s progressed beyond her career roots. https://t.co/ewYCeOaIKh pic.twitter.com/KnCcEtONDy

— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) August 23, 2023