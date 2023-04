Yulen Pereira visita a Arelys en ‘Supervivientes 2023’ y le confiesa su ruptura con Anabel Pantoja

Estas últimas semanas Supervivientes está recibiendo las visitas de los familiares y parejas de algunos concursantes. La última que ha recibido la sorpresa ha sido Arelys, que ha podido reencontrarse con su hijo Yulen Pereira en Honduras. El esgrimista ha hablado también con Asraf y con el resto de participantes brevemente.

La mujer no se esperaba la visita y han pasado largo rato abrazándose. “Todo el mundo está flipando contigo”, le decía el joven. “Lo estás haciendo genial, lo estás haciendo mejor que yo, eh”, ha continuado animándola Yulen. Ella mientras tanto estaba intentando asimilar todo. “Gracias por traérmelo”, ha agradecido finalmente al equipo del programa.

Un año después se intercambian los papeles, así ha sido el reencuentro entre Yulen y Arelys ♥ 🏝 #ConexiónHonduras7

Una vez superado el shock inicial Arelys ha comenzado a hacerle preguntas a su hijo para enterarse si algo había cambiado fuera mientras ella no estaba. “Todo está muy bien, no te preocupes de nada”, ha querido tranquilizarla su hijo. Sin embargo, Ion Aramendi ha intervenido para señalar que no todo seguía igual. La concursante ha asegurado que “todo estaba bien”, que así lo veía ella. A Yulen Pereira no le ha quedado otra opción entonces que confesar su ruptura con Anabel Pantoja: “Hay algo que no está bien”.

“Anabel y yo ya no estamos juntos”, explicaba concisamente el esgrimista. Su madre obviamente ha querido saber cuáles han sido los motivos y cuánto tiempo hacía desde la ruptura. “Fue hace un mes. Pero estoy bien. Yo estoy bien, ella está bien, estamos todos bien”, volvía a repetir el visitante. Las caras de su madre eran de sorpresa y tristeza.

“Me está dando una noticia que entiendo que España sabe y yo me acabo de enterar”, ha comenzado a expresarse Arelys de manera muy acertada. “Lo siento muchísimo, me duele mucho. Me duele, pero… Entiendo que mi hijo me dará sus explicaciones y podré hablar con Anabel, pero me duele tener que escuchar esto aquí, me duele bastante”, ha logrado decir la superviviente tras digerir un poco la inesperada noticia.