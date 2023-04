‘Sálvame’ saca a la luz los mensajes del grupo de WhatsApp de Yulen Pereira y sus amigos

Hace una semana en el programa Fiesta, el colaborador Iván Reboso sacaba a la luz unos mensajes del chat de Yulen Pereira junto a sus amigos, dónde se estaría burlando de su ex pareja, Anabel Pantoja. Adela González sacaba el tema durante el programa y los colaboradores de Sálvame daban su opinión de este.

Al parecer uno de los grandes problemas que tenía el esgrimista con su pareja era la alimentación, pues al no tener casi tiempo para cocinar, normalmente comía mucha carne y pan: “Estoy harto de su dieta”, se leía en algunos de estos mensajes. Además, el colaborador de Fiesta, Iván Reboso ha aclarado que estos mensajes se producían cuando todavía estaban juntos: “En vez de guardarlos en la intimidad, decide hacer un grupo con sus amigos para comentar todo lo que le molestaba de su pareja”, aclaraba el colaborador.

Antonio Montero comentaba en Sálvame que no le parecía nada raro pues siempre había escuchado a Yulen Pereira quejarse de su pareja: “ Era muy difícil ir con ella porque era muy caprichosa. Yo estoy dando datos reales de cosas que ocurrieron desde el principio de la relación, además de darle vergüenza ajena ir con ella a diferentes sitios”, explicaba.

Belén Esteban no podía aguantar más todo lo que su compañero estaba contando. De hecho, no tardó en elevar la voz: “Eso que estás diciendo es muy feo. Otra cosa tendrá Anabel, pero eso no. Además, si tú vas todos los días como un leñador y no te decimos nada”, le echaba en cara la madrileña. Otro de los ejemplos era el no saber vestir bien cuando iban a restaurantes de estrella Michelín, sin embargo, Belén no se creía nada y expresaba que se lo estaba inventando todo para llamar la atención y tener su minuto de fama.